Доказательство вашей правоты: сколько нужно хранить квитанции об оплате коммунальных услуг — Finance.ua

Доказательство вашей правоты: сколько нужно хранить квитанции об оплате коммунальных услуг
Платежные квитанции за коммунальные услуги — это подтверждение оплаты за потребленный газ, электроэнергию, воду и т.д.
Чтобы квитанция об оплате услуг имела юридическую силу, в ней должны быть указаны показатели счетчиков, суммы к оплате, личные счета и все реквизиты компании, предоставляющей услуги.
Эти данные могут быть необходимы для подтверждения платежа в ситуации, если между сторонами возникнут споры.
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По закону квитанции следует хранить в течение трех лет. Обычно юристы ссылаются на установленный законом срок давности искового заявления. Согласно ему, исковая давность по спорам подобного рода истекает через 3 года с момента возникновения проблемной ситуации.
Квитанции платежей за услуги ЖКХ, произведенные через интернет, могут храниться в электронном формате.
В суде не принимаются напечатанные квитанции без «мокрых» печатей организации. Для суда желательно попросить у банка выдать полноценную квитанцию с печатями и датами. Клиент имеет право запросить подробную выписку за несколько месяцев или за более длительный период.
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