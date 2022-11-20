Доказательство вашей правоты: сколько нужно хранить квитанции об оплате коммунальных услуг — Finance.ua

Доказательство вашей правоты: сколько нужно хранить квитанции об оплате коммунальных услуг Сегодня 13:33 — Личные финансы

Доказательство вашей правоты: сколько нужно хранить квитанции об оплате коммунальных услуг

Платежные квитанции за коммунальные услуги — это подтверждение оплаты за потребленный газ, электроэнергию, воду и т.д.

Чтобы квитанция об оплате услуг имела юридическую силу, в ней должны быть указаны показатели счетчиков, суммы к оплате, личные счета и все реквизиты компании, предоставляющей услуги.

Эти данные могут быть необходимы для подтверждения платежа в ситуации, если между сторонами возникнут споры.

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По закону квитанции следует хранить в течение трех лет. Обычно юристы ссылаются на установленный законом срок давности искового заявления. Согласно ему, исковая давность по спорам подобного рода истекает через 3 года с момента возникновения проблемной ситуации.

Квитанции платежей за услуги ЖКХ, произведенные через интернет, могут храниться в электронном формате.

В суде не принимаются напечатанные квитанции без «мокрых» печатей организации. Для суда желательно попросить у банка выдать полноценную квитанцию с печатями и датами. Клиент имеет право запросить подробную выписку за несколько месяцев или за более длительный период.

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