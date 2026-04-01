Доходы стриминговых сервисов превысили $150 млрд в 2025 году Сегодня 04:26

Доходы стриминговых сервисов превысили $150 млрд в 2025 году

Мировые доходы от подписок на стриминговые сервисы в 2025 году достигли $157,1 млрд, впервые превысив отметку в $150 млрд.

Как Как сообщает The Hollywood Reporter, за пять лет этот показатель вырос втрое — с $50 млрд в 2020 году.

Аналитики прогнозируют дальнейший рост до $202 млрд к 2030 году. Ожидаемое увеличение составляет около 29%.

В 2025 году рынок вырос на 14% в годовом исчислении. Росту способствовали повышение цен на подписки, запуск тарифов с рекламой и расширение сервисов на новые рынки.

С учетом рекламы общий доход стриминговых платформ в 2025 году составил $177 млрд. Около $20 млрд из этой суммы приходится на рекламные поступления.

Доля доходов от тарифов с рекламой выросла с менее чем 5% в 2020 году до 28% в 2025 году. До 2030 года реклама может приносить еще $42 млрд ежегодно.

США остаются самым большим рынком и формируют около 50% глобальных доходов от подписок. Самым крупным игроком является Netflix, увеличивший выручку на 14% в 2025 году после повышения цен.

