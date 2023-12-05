Доходы российских компаний упали вдвое: чем объясняют крах Сегодня 12:23

По итогам первой половины 2023 года стало очевидно, что доход российских компаний упал вдвое. За шесть месяцев они составили 342,2 трлн рублей, тогда как годом ранее — 694 трлн рублей за аналогичный период.

Об этом пишет российский пропагандистский ресурс « Известия ».

О падении прибыли свидетельствует и отчетность крупнейших компаний рф. К примеру, выручка «Газпрома» снизилась на 36%, «Роснефти» — на 8%, «Лукойла» — на 12%, а компании «Интер РАО» — на 43%.

Одной из причин резкого падения доходов российских компаний может быть снижение цены на российскую нефть марки Urals, считает доцент кафедры корпоративного управления инноватики РЭУ им. Плеханова Федор Акулинин. В январе-ноябре она стоила $62,89 за баррель, а это на 25% меньше прошлогодних показателей.

Второй причиной может стать «высокая база 2022 года». Тогда доходы и расходы российского бизнеса росли, объяснил глава департамента инвестиционного консалтинга и оценки FinExpertiza Виталий Аристархов. В прошлом году прибыль компаний составила квадриллион рублей, хотя за год до этого она составляла 655 трлн рублей.

Очевидно, что на ситуации сказались и санкции, которые были введены против рф из-за вторжения в Украину. Управляющий «АСТРА-СБ» Антон Вдовиченко считает, что ситуация на международной арене и уровень цен на нефть продолжат влиять на российскую экономику еще не один год.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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