Доходы россии от нефти и газа упали до 14-месячного минимума из-за санкций — Finance.ua
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Доходы россии от нефти и газа упали до 14-месячного минимума из-за санкций

Энергетика
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В августе выручка россии от продажи энергоносителей снизилась до самого низкого уровня более чем за год, поскольку санкции Запада из-за вторжения в Украину побудили рф продавать нефть со скидкой и уменьшать потоки газа в Европу.
Об этом пишет Bloomberg.
Отказ некоторых бывших покупателей в Европе от российской нефти означает, что москва была вынуждена продавать нефть с большой скидкой на азиатских рынках, что лишало ее возможности пользоваться всеми преимуществами более высоких цен.
Хотя в августе спотовые цены на газ в Европе были рекордно высокими, сборы за газ, занимающие меньшую долю в бюджете, не смогли полностью компенсировать снижение доходов от нефти.
российский «Газпром» этим летом значительно сократил экспорт газа в Европу, переложив ответственность за это на санкции Запада.

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Согласно опубликованным в понедельник данным Минфина рф, доходы россии от нефти и газа, на которые приходится более трети национального бюджета, в прошлом месяце упали до 671,9 млрд руб. ($11,1 млрд), что является самым низким показателем с июня 2021 года.
Это падение почти на 13% по сравнению с июлем и снижение на 3,4% по сравнению с прошлым годом, хотя цены на нефть марки Urals выросли почти на 10%.
По данным российского Минфина, месячное падение доходов от нефти и газа в россии в августе связано с правилами уплаты налогов. российские нефтедобытчики обычно платят налог на прибыль за предыдущий квартал в апреле, июле, октябре и январе. В результате он дал дополнительное увеличение к июльским нефтегазовым доходам на 306,3 млрд руб.

Российский экономический корабль, иди на ##

По материалам:
Forbes.ua
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