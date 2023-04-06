Доходы рф от нефти и газа с прошлого года сократились в два раза — Блинкен Сегодня 20:16 — Энергетика

Доходы рф от нефти и газа с прошлого года сократились в два раза — Блинкен

Финансовые резервы кремля сокращаются. С прошлого года доходы бюджета рф от нефти и газа сократились вдвое.

Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД государств Альянса.

Он отметил, что когда министры иностранных дел НАТО собирались в ноябре 2022 года, путин реализовывал свою новую стратегию, чтобы выиграть войну против Украины.

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«Потерпев сокрушительные неудачи на поле боя, он пытался разбомбить и заморозить мирное население Украины и принудить к повиновению. Он начал свою кампанию по использованию энергетического оружия против европейских партнеров Украины, чтобы они решили, что затраты на поддержку страны слишком высоки», — сказал Блинкен.

По словам госсекретаря, путин пытался поднять цены на продовольствие и энергоносители в некоторых из беднейших стран мира, чтобы создать «ложный выбор между поддержкой Украины и выживанием своего народа».

«путин потерпел поражение. Благодаря изрядному мужеству и отваге украинского народа и беспрецедентной поддержке партнеров, Украина выстоит. Более 50 стран оказывают помощь в сфере безопасности. Десятки стран подключились, чтобы помочь Украине защитить и восстановить свою энергетику», — сказал он.

Блинкен подчеркнул, что западные страны поддерживали и усиливали давление на россию беспрецедентными санкциями и экспортным контролем, влияние которых растет.

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«Пригодные для использования финансовые резервы кремля резко сокращаются. Доходы бюджета от нефти и газа сократились вдвое с прошлого года. Более тысячи компаний покинули страну и не возвращаются. Сотни тысяч молодых людей покинули россию — буквально, будущее россии покинуло ее», — сказал он.

Госсекретарь также отметил, что комиссия Украина-НАТО собралась впервые за пять лет с участием министра иностранных дел Кулебы, чтобы обсудить пути, по которым мы можем продолжать помогать Украине в течение недель, месяцев и даже лет.

«Мы также смотрим, что мы можем сделать в будущем, потому что Украина могла защищать себя от будущих угроз, в частности, приобщив Украину к стандартам НАТО», — сказал он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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