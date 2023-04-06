Доходы рф от нефти и газа с прошлого года сократились в два раза — Блинкен — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Доходы рф от нефти и газа с прошлого года сократились в два раза — Блинкен

Энергетика
30
Доходы рф от нефти и газа с прошлого года сократились в два раза — Блинкен
Доходы рф от нефти и газа с прошлого года сократились в два раза — Блинкен
Финансовые резервы кремля сокращаются. С прошлого года доходы бюджета рф от нефти и газа сократились вдвое.
Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД государств Альянса.
Он отметил, что когда министры иностранных дел НАТО собирались в ноябре 2022 года, путин реализовывал свою новую стратегию, чтобы выиграть войну против Украины.
Читайте также
«Потерпев сокрушительные неудачи на поле боя, он пытался разбомбить и заморозить мирное население Украины и принудить к повиновению. Он начал свою кампанию по использованию энергетического оружия против европейских партнеров Украины, чтобы они решили, что затраты на поддержку страны слишком высоки», — сказал Блинкен.
По словам госсекретаря, путин пытался поднять цены на продовольствие и энергоносители в некоторых из беднейших стран мира, чтобы создать «ложный выбор между поддержкой Украины и выживанием своего народа».
Место для вашей рекламы
«путин потерпел поражение. Благодаря изрядному мужеству и отваге украинского народа и беспрецедентной поддержке партнеров, Украина выстоит. Более 50 стран оказывают помощь в сфере безопасности. Десятки стран подключились, чтобы помочь Украине защитить и восстановить свою энергетику», — сказал он.
Блинкен подчеркнул, что западные страны поддерживали и усиливали давление на россию беспрецедентными санкциями и экспортным контролем, влияние которых растет.
Читайте также
«Пригодные для использования финансовые резервы кремля резко сокращаются. Доходы бюджета от нефти и газа сократились вдвое с прошлого года. Более тысячи компаний покинули страну и не возвращаются. Сотни тысяч молодых людей покинули россию — буквально, будущее россии покинуло ее», — сказал он.
Госсекретарь также отметил, что комиссия Украина-НАТО собралась впервые за пять лет с участием министра иностранных дел Кулебы, чтобы обсудить пути, по которым мы можем продолжать помогать Украине в течение недель, месяцев и даже лет.
«Мы также смотрим, что мы можем сделать в будущем, потому что Украина могла защищать себя от будущих угроз, в частности, приобщив Украину к стандартам НАТО», — сказал он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
suspilne.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.