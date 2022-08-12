Доходы рф от экспорта нефти упали — Finance.ua

Доходы рф от экспорта нефти упали Сегодня 07:34 — Казна и Политика

Доходы рф от экспорта нефти упали

На фоне уменьшения объемов поставок и более низких цен доходы рф от экспорта нефти снизились на $2 млрд с $21 млрд до $19 млрд.

Об этом говорится в августовском отчете Международного энергетического агентства (МЭА), передает отраслевое издание enkorr.

Отмечается, что российский экспорт нефти в июле сократился на 115 тыс. баррелей в сутки (б/с) до 7,4 млн б/с.

В частности, экспорт нефти из россии в США, страны Евросоюза, Великобритании, Японии и Южной Кореи сократился на 2,2 млн б/с с начала боевых действий в Украине, однако две трети этих объемов уже перенаправлены на другие рынки. Среди направлений поставки российской нефти МЭА называет Индию, Китай и Турцию.

В июле объем добычи нефти в россии был всего на 310 тыс. б/с ниже уровня производства, который наблюдался до начала полномасштабной войны в Украине, а объем экспорта — ниже на 580 тыс. б/с от уровня, отмечают в МЭА.

При этом агентство предполагает, что после вступления в силу эмбарго Евросоюза на импорт российской нефти ее поставки на мировой рынок могут сократиться сильнее. По оценке МЭА, россии придется найти новые рынки для 1 млн б/с нефтепродуктов и 1,3 млн б/с нефти.

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Фінансовий клуб По материалам:

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