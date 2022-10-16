Доходы рф от экспорта нефти, газа и угля упали в сентябре на 14% — Finance.ua

Доходы рф от экспорта нефти, газа и угля упали в сентябре на 14% Сегодня 02:45

В сентябре доходы рф от экспорта ископаемого топлива по сравнению с августом упали примерно на 14%.

Об этом сообщил Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), передают Порты Украины

«Наибольшие потери понесли экспорт газа в Европу и экспорт сырой нефти по всему миру», — говорится в сообщении.

В прошлом месяце ЕС оставался крупнейшим импортером ископаемого топлива из россии. При этом поставки постоянно снижались с августа. Экспорт трубопроводного газа, нефти и угля упал, в то время как экспорт СПГ не изменился.

В разрезе стран ЕС стремительно упал импорт Германии из-за прекращения поставок газа по газопроводу Nord Stream. Импорт сырой нефти был в основном стабильным, в то время как в Греции наблюдался скачок импорта нефтепродуктов. Франция являлась основным импортером СПГ, объемы которого не изменились с августа. Импорт СПГ в Испанию упал после резкого роста в июле-августе.

В целом, стоимость ископаемого топлива, которое россия экспортировала в ЕС после начала вторжения в Украину, на конец сентября превысила 100 млрд евро.

В сентябре наибольший рост доходов россии от экспорта энергоресурсов обеспечили Индия, Китай, Турция и Малайзия.

Импорт Китаем российской сырой нефти начал падать в сентябре, вероятно, из-за всеобщего падения спроса на нефть. Импорт Индии продолжает оставаться ниже пика, достигнутого в мае. Импорт нефти в Малайзию резко возрос в конце сентября, как и импорт СПГ в Японию и угля в Южную Корею.

Общий экспорт россии в страны, не входящие в ЕС, с марта в основном стабилен, тогда как экспорт в ЕС сократился вдвое, что привело к общему падению российского экспорта ископаемого топлива на 30% по объему.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

uaprom По материалам:

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