Доходы ПФУ возросли: Гетманцев рассказал о модернизации пенсионной системы — Finance.ua
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Доходы ПФУ возросли: Гетманцев рассказал о модернизации пенсионной системы

Личные финансы
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Собственные доходы Пенсионного фонда возросли, несмотря на продолжающиеся военные действия. Пенсионная система остается устойчивой.
Об этом написал в своем Телеграм-канале глава налогового комитета ВР, нардеп Даниил Гетманцев.
Несмотря на продолжающуюся войну и невозможность части бизнеса, который претерпел разрушения и повреждения и в результате сокращал рабочие места, платить ЕСВ за своих работников, доходы Пенсионного фонда по итогам первого полугодия возросли на 10,9% и составили 272,7 млрд грн,
— сказал глава налогового комитета ВР, нардеп Даниил Гетманцев.

Гетманцев уточнил, что всего на 4% (89,5 млрд грн) возросло финансирование из госбюджета, а вот собственные доходы ПФУ возросли на 14,6% (183,2 млрд грн).
«Это позволяет государству полностью и своевременно выполнять свои обязательства по выплате пенсий, а также их индексации и осовременивание», — считает глава комитета.
Кроме того, секретарь Национального совета по восстановлению Украины от последствий войны Гетманцев добавил, что план восстановления Украины предусматривает значительную модернизацию пенсионной системы:
  • обновление законодательства (принятие новой редакции Закона об общеобязательном государственном социальном страховании и Закона об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении);
  • повышение принципа справедливости при проведении страховых выплат и стимулирование легальной занятости и полной уплаты предусмотренных законом страховых взносов;
  • унификацию условий пенсионного обеспечения с учетом особенностей трудовой деятельности и уплаты взносов;
  • переход от системы льготных пенсий к накопительной профессиональной пенсионной системе;
  • внедрение мер стимулирования для работодателей и физических лиц для дополнительного частного корпоративного пенсионного страхования.

Справка Finance.ua:

  • В течение 2022 года украинцы будут наблюдать пять повышений пенсионных и различных социальных выплат. Некоторые из них уже состоялись. До конца года перерасчет пенсий запланирован на 1 октября и 1 декабря.
  • Индексация пенсий до конца 2022 года:
  • 1 июля увеличился прожиточный минимум, соответственно, повысилась минимальная пенсия до 2027 грн.
  • 1 октября — минимальная заработная плата увеличится до 6,7 тыс. грн. Минимальная пенсионная выплата составит 2680 грн. Это касается неработающих лиц, достигших возраста 65+ и имеющих страховой стаж — мужчины не менее 35 лет, женщины — не менее 30 лет.
  • 1 октября — для пенсионеров 70+ со стажем 35 лет (для мужчин) и 30 (для женщин) лет — минимальная пенсия устанавливается на уровне 3 тыс. грн.
  • 1 декабря увеличится прожиточный минимум, поэтому повысят минимальные пенсии. Минимальная увеличится с 2027 грн до 2093 грн.
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По материалам:
Finance.ua
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