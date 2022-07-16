Доходы ПФУ возросли: Гетманцев рассказал о модернизации пенсионной системы — Finance.ua

Доходы ПФУ возросли: Гетманцев рассказал о модернизации пенсионной системы Сегодня 12:05 — Личные финансы

Собственные доходы Пенсионного фонда возросли, несмотря на продолжающиеся военные действия. Пенсионная система остается устойчивой.

Об этом написал в своем Телеграм-канале глава налогового комитета ВР, нардеп Даниил Гетманцев.

Несмотря на продолжающуюся войну и невозможность части бизнеса, который претерпел разрушения и повреждения и в результате сокращал рабочие места, платить ЕСВ за своих работников, доходы Пенсионного фонда по итогам первого полугодия возросли на 10,9% и составили 272,7 млрд грн, — сказал глава налогового комитета ВР, нардеп Даниил Гетманцев.

Гетманцев уточнил, что всего на 4% (89,5 млрд грн) возросло финансирование из госбюджета, а вот собственные доходы ПФУ возросли на 14,6% (183,2 млрд грн).

«Это позволяет государству полностью и своевременно выполнять свои обязательства по выплате пенсий, а также их индексации и осовременивание», — считает глава комитета.

Кроме того, секретарь Национального совета по восстановлению Украины от последствий войны Гетманцев добавил, что план восстановления Украины предусматривает значительную модернизацию пенсионной системы:

обновление законодательства (принятие новой редакции Закона об общеобязательном государственном социальном страховании и Закона об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении);

повышение принципа справедливости при проведении страховых выплат и стимулирование легальной занятости и полной уплаты предусмотренных законом страховых взносов;

унификацию условий пенсионного обеспечения с учетом особенностей трудовой деятельности и уплаты взносов;

переход от системы льготных пенсий к накопительной профессиональной пенсионной системе;

внедрение мер стимулирования для работодателей и физических лиц для дополнительного частного корпоративного пенсионного страхования.

Справка Finance.ua:

В течение 2022 года украинцы будут наблюдать пять повышений пенсионных и различных социальных выплат. Некоторые из них уже состоялись. До конца года перерасчет пенсий запланирован на 1 октября и 1 декабря.

Индексация пенсий до конца 2022 года:

1 июля увеличился прожиточный минимум, соответственно, повысилась минимальная пенсия до 2027 грн.

1 октября — минимальная заработная плата увеличится до 6,7 тыс. грн. Минимальная пенсионная выплата составит 2680 грн. Это касается неработающих лиц, достигших возраста 65+ и имеющих страховой стаж — мужчины не менее 35 лет, женщины — не менее 30 лет.

1 октября — для пенсионеров 70+ со стажем 35 лет (для мужчин) и 30 (для женщин) лет — минимальная пенсия устанавливается на уровне 3 тыс. грн.

1 декабря увеличится прожиточный минимум, поэтому повысят минимальные пенсии. Минимальная увеличится с 2027 грн до 2093 грн.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.