Доходы ПФУ превысили 378 млрд грн с начала года — Finance.ua

Доходы ПФУ превысили 378 млрд грн с начала года Сегодня 14:30 — Казна и Политика

Доходы ПФУ превысили 378 млрд грн с начала года

По итогам января-июня 2023 года доходы Пенсионного фонда составили 378,3 млрд грн, что на 105,6 млрд грн больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные ПФУ.

Большинство суммы составили доходы на общеобязательное государственное пенсионное страхование (сумма единого взноса и другие платежи) — 217,7 млрд грн. Средства госбюджета на финансирование пенсионных и других запланированных выплат составили 123,8 млрд грн.

Сумма средств госбюджета на выплату льгот и субсидий составила 23,1 млрд грн. На общеобязательное государственное социальное страхование поступило 13,7 млрд грн.

Инфографика: ПФУ

Поступление единого взноса на пенсионное страхование было на уровне 201 млрд грн, или на 12,6 млрд грн больше плана. Больше всего поступило в июле — 38 млрд грн.

Инфографика: ПФУ

Поступления единого взноса на социальное страхование в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания составили 13,7 млрд грн. План не выполнили на 200 млн грн. Июнь также лидирует по сумме таких доходов — 2,8 млрд грн.

Инфографика: ПФУ

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УБР По материалам:

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