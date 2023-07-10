Доходы ПФУ превысили 378 млрд грн с начала года — Finance.ua

Доходы ПФУ превысили 378 млрд грн с начала года
По итогам января-июня 2023 года доходы Пенсионного фонда составили 378,3 млрд грн, что на 105,6 млрд грн больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Об этом свидетельствуют данные ПФУ.
Большинство суммы составили доходы на общеобязательное государственное пенсионное страхование (сумма единого взноса и другие платежи) — 217,7 млрд грн. Средства госбюджета на финансирование пенсионных и других запланированных выплат составили 123,8 млрд грн.
Сумма средств госбюджета на выплату льгот и субсидий составила 23,1 млрд грн. На общеобязательное государственное социальное страхование поступило 13,7 млрд грн.
Поступление единого взноса на пенсионное страхование было на уровне 201 млрд грн, или на 12,6 млрд грн больше плана. Больше всего поступило в июле — 38 млрд грн.
Поступления единого взноса на социальное страхование в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания составили 13,7 млрд грн. План не выполнили на 200 млн грн. Июнь также лидирует по сумме таких доходов — 2,8 млрд грн.
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