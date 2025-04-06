Доходы от услуг связи в Украине превысили 154 млрд грн — Finance.ua
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Доходы от услуг связи в Украине превысили 154 млрд грн

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Доходы от услуг связи в Украине превысили 154 млрд грн
Доходы от услуг связи в Украине превысили 154 млрд грн
Общие доходы от предоставления услуг связи, включающих мобильную связь, стационарный интернет и почтовые услуги, в 2024 году составили 154,4 млрд грн.
Об этом говорится в отчете Национальной комиссии, осуществляющем государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК).

Как изменились доходы за год:

  • доходы от предоставления услуг мобильной связи составили 68,5 млрд грн (на 11,1% больше по сравнению с 2023 годом);
  • доходы от предоставления услуг фиксированной голосовой связи — 3,75 млрд грн (на 12,5% больше по сравнению с 2023 годом);
  • доходы от предоставления услуг фиксированного Интернета — 22,7 млрд грн (на 6,5% больше по сравнению с 2023 годом);
  • доходы от предоставления услуг почтовой связи — 44,9 млрд грн (на 35,2% больше по сравнению с 2023 годом).
При этом количество активных карт сети мобильной связи по состоянию на 31 декабря 2024 года составило 48,8 млн ед., что на 3% меньше, чем в 2023 году.
Капитальные инвестиции в сферу электронных коммуникаций в 2024 году составили 25,1 млрд грн.
Напомним, Верховная Рада поддержала в повторном чтении законопроект № 9549, который упростит процесс получения операторами земельных участков в аренду для строительства базовых станций мобильной связи. Это ускорит расширение покрытия 4G вдоль национальных и международных путей, а также в сельской местности.
По материалам:
Економічна Правда
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