Доходы Египта от Суэцкого канала упали на 23% в 2023/2024 финансовом году — Finance.ua
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Доходы Египта от Суэцкого канала упали на 23% в 2023/2024 финансовом году

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Доходы Египта от эксплуатации Суэцкого канала по итогам 2023/2024 финансового года (с 1 июля по 30 июня) снизились на 23% по сравнению с предыдущим периодом и составили 7,2 млрд долларов.
Как пишет ЦТС, об этом сообщил глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа.
Снижение показателя объясняется сокращающимся трафиком на фоне геополитической нестабильности в регионе Красного моря.
Число судов, прошедших по каналу, в отчетный период сократилось на 22,2% - до 20,1 тыс. единиц (в 2022/2023 финансовом году — 25,9 тыс. единиц).
Поступления в бюджет Египта от сборов за проход судов через Суэцкий канал в 2022/2023 финансовом году увеличились на 35% и составили 9,4 млрд долларов.
По материалам:
Центр транспортних стратегій
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