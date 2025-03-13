Договор купли-продажи: какими они бывают и что должны содержать — Finance.ua

Договор купли-продажи: какими они бывают и что должны содержать
При покупке недвижимости важно знать, что договоры могут быть двух видов: предварительный и основной. От их выбора зависят права и обязанности сторон и безопасность сделки. В чем разница между этими договорами и что они должны содержать — рассказываем дальше.
Как говорится в статье Finance.ua, предварительный договор купли-продажи имущества не обязателен, можно обойтись и без него. Однако его часто заключают, если стороны договорились о купле-продаже, но не готовы сделать это сразу. В нем обычно прописывают общие условия будущего соглашения: цену объекта, его характеристики, сроки заключения сделки, размер задатка
и т. д.
Здесь будьте внимательны — при заключении основного договора недобросовестный продавец может подменить описание объекта, указав характеристики, которые отличаются от указанных в предварительном договоре. Если вы откажетесь подписывать новый договор, то продавец имеет право не вернуть вам залог.
Основной договор собственно фиксирует и свидетельствует факт перехода прав собственности на имущество от продавца к покупателю. Как уже отмечалось, он заключается в письменном виде и заверяется нотариусом, который своей подписью заверяет соглашение и удостоверяет правильность всех документов, предоставленных сторонами, а также их личности и право на совершение этой сделки.
Основной договор содержит четкие условия перехода прав собственности на объект: его характеристики, местоположение, цену, срок оплаты, порядок передачи, ответственность сторон
и т. д. С момента его подписания право собственности переходит от продавца к покупателю.
Что должен содержать договор купли-продажи
Требования к содержанию договора регламентируются рядом статей Гражданского кодекса, однако он должен обязательно включать в себя следующие элементы:
- данные продавца и покупателя;
- предмет договора: имущество, переходящее в собственность, его характеристики: адрес, основания, на которых им владеет собственник, площадь
и т. п.;
- цену объекта, указываемую в гривнах;
- порядок оплаты: полная оплата, рассрочка, дата окончательного расчета;
- права и обязанности сторон и дополнительные условия, если они есть.
Подробнее о том, каким образом переходит право собственности: договор купли-продажи, договор дарения, договор мены и какой выбрать — читайте в статье по ссылке.
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