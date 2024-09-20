Догнать Huawei: Xiaomi тоже хочет тройной смартфон, первые изображения — Finance.ua

Догнать Huawei: Xiaomi тоже хочет тройной смартфон, первые изображения Сегодня 06:05 — Технологии&Авто

Догнать Huawei: Xiaomi тоже хочет тройной смартфон, первые изображения

Xiaomi тоже хочет быть в тренде новейших формфакторов смартфонов. Компания запатентовала свой смартфон из трех частей, благодаря чему появились его первые изображения.

Следующим вслед за ставшим первым тройным телефоном Huawei Mate XT может выйти именно смартфон Xiaomi. Заявка на патент демонстрирует возможный дизайн аппарата Xiaomi, складывающегося втрое. Впрочем, изображения кажутся скорее предварительными, чем рендер готового устройства.

Заявка Xiaomi в Национальном управлении интеллектуальной собственности Китая (CNIPA) от 3 сентября показала дизайн, похожий на смартфон главного конкурента. Xiaomi имеет ту же базовую конструкцию, что и Huawei Mate XT, при которой единственный изгибающийся дисплей можно использовать в трех разных размерах.

Трехскладной смартфон Xiaomi также может получить горизонтальную панель камер в верхней части, что делает его несколько схожим со смартфонами Google Pixel. В прошлом месяце достаточно надежный источник в социальной сети Weibo тоже сообщал, что Xiaomi готовит подобное устройство.

Однако точно неизвестно, действительно ли Xiaomi намерена выпустить смартфон. Некоторые концепты компании, которые имели патенты и даже физическую реализацию для демонстраций, не стали реальными телефонами. В отличие от Huawei, смартфон Xiaomi может выйти на международном рынке. Ближайшим релизом компании в мире станет Xiaomi 14T, который должен выйти 26 сентября.

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