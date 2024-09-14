Dodge представили экстремальный электрический кроссовер (фото) — Finance.ua
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Dodge представили экстремальный электрический кроссовер (фото)

Технологии&Авто
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Dodge представили экстремальный электрический кроссовер (фото)
Dodge представили экстремальный электрический кроссовер (фото), Фото: Dodge
Кроссовер Dodge Hornet получил новую экстремальную модификацию R/T FC1-X. Изготовят всего лишь четыре таких заряженных авто.
Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.
Фото: Dodge
Фото: Dodge
Новый Dodge Hornet R/T FC1-X создали специально для чемпионата по ралли-кроссу Nitrocross Series. Это гонка, часть дистанции которой проходит по асфальтированному автодрому, а часть — по бездорожью.
Кроссовер Dodge Hornet R/T FC1-X стал электромобилем — получил четыре мотора (по одному на колесо), которые вместе развивают 1085 л. с. Полноприводный спорткар способен разогнаться до 100 км/ч всего за 1,4 с.
Также Dodge Hornet получил новую подвеску с регулируемыми пружинами и стабилизаторами, рабочий ход которой увеличен до 305 мм. Замедляют его спортивный тормоз от Alcon.
Фото: Dodge
Фото: Dodge
Кроме того, для кроссовера создан полностью новый двухдверный кузов с изогнутой аркообразной крышей, расширенными крыльями, обвесом и огромным антикрылом.
Салон Dodge Hornet R/T FC1-X не показали, но известно, что там установлены спортивные кресла и каркас безопасности, как требуют правила Nitrocross Series.

Автогражданка онлайн на Finance.ua 🚙

По материалам:
Фокус
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