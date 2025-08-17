Dodge представил бензиновый Charger (фото, видео) — Finance.ua
Dodge представил бензиновый Charger (фото, видео)

Dodge официально представил бензиновый Charger. В продаже появятся двух- и четырехдверные варианты в комплектациях R/T и Scat Pack.
Базовая версия R/T получила 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель Hurricane с двойным турбонаддувом на 420 л. и 635 Нм крутящего момента. Она способна разогнаться до 270 км/ч.
Версия Scat Pack получила более мощную версию того же самого двигателя — 550 л.с. и 719 Нм крутящего момента, максимальная скорость которого составляет 284 км/ч, а разгон до 97 км/ч занимает 3,9 секунды.
Бензиновые Charger имеют стандартный полный привод и систему launch control, а также могут работать в режиме заднего привода — на автомагистрали система может автоматически отключать переднюю ось, снижая потери и улучшая топливную эффективность.
В комплектации Scat Pack также есть функция line-lock для легких и дымных дрифтов.
Внешне новый бензиновый Charger сохраняет дизайн с намеками на классический Dodge Charger 1968 года, как у электрической версии Charger Daytona, но вместо активной решетки бензиновый вариант получил фиксированную переднюю панель с охлаждающим отверстием в бампере и вытянутым воздухозаборником на капоте.
Сзади — по одному круглому патрубку с каждой стороны с тисненой надписью Charger.
Имеются комплектации Scat Pack и Scat Pack Plus. Все Scat Pack оснащены 20-дюймовыми колесами, цифровой приборной панелью на 10,25 дюйма, адаптивным круиз-контролем и активной выхлопной системой.
В комплектации Scat Pack Plus дисплей вырастает до 16 дюймов, добавляется светодиодная оптика, электропривод багажника, а среди опций — панорамная крыша и отделка кожей наппа.
Для обеих версий доступен опциональный пакет Blacktop, добавляющий черные колеса и эмблемы, а для Plus-версии также доступны варианты Carbon и Suede (карбон и замша) с соответствующими декоративными элементами интерьера.
Точные характеристики R/T и четырехдверный Scat Pack будут раскрыты позже, поскольку эти версии появятся в салонах только в первой половине 2026 года.
Тем временем заказы на двухдверный Scat Pack открылись уже 13 августа — и совсем скоро эти маслкары появятся на дорогах. Стоимость — от $51 990 до $58 990.
По материалам:
Корреспондент.net
