Добывать электричество из дождя: что придумали в Китае — Finance.ua

Добывать электричество из дождя: что придумали в Китае Сегодня 13:36 — Технологии&Авто

Гидроэнергетика широко представлена ​​во всем мире преимущественно обычными ГЭС, хотя бывают и более экзотические варианты — например, электростанции, использующие энергию прибоя или прилива. Группа китайских ученых из Далянского технологического университета пошла дальше и придумала «дождевую» электростанцию.

Как следует из научной статьи, опубликованной в журнале ACS Applied Materials & Interfaces , китайцы назвали свою установку супергидрофобным магнитоэлектрическим генератором.

Конструкция электростанции проста: небольшая кастрюля в виде каркаса, магнита и натянутая водоотталкивающая магнитная пленка с прикрепленной к ней катушкой. Когда на пленку падают капли воды, происходит кратковременная деформация пленки, в результате чего катушка немного смещается по отношению к магниту внутри кастрюли. В процессе этого генерируется крохотный электрический заряд.

Схема работы дождевой станции / фото pubs.acs.org

В ходе практических испытаний ученые бросали капли воды с высоты 50 сантиметров. За 200 секунд работы устройство обеспечило выработку электрического тока на уровне 13 миллиампер. В процессе удалось зарядить маленький конденсатор, заряда которого хватило, чтоб питать светодиоды и маленькие вентиляторы.

Благодаря гидрофобной поверхности пленки капли дождя быстро сбрасывались в сторону, обеспечивая бесперебойную работоспособность устройства в условиях мощного «ливня».

Китайцы уверены в перспективности своего изобретения. По их мнению, прибор может быть полезен небольшим хозяйствам в районах с повышенной сезонной влажностью. Однако некоторые ученые уже успели скептически оценить результаты эксперимента, отметив, что на практике полезность устройства сомнительна: проще использовать альтернативные источники энергии, в том числе банальные ветрогенераторы или солнечные панели.

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УНІАН По материалам:

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