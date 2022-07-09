Добыча нефти на российском проекте «Сахалин-1» упала в 22 раза — Finance.ua
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Добыча нефти на российском проекте «Сахалин-1» упала в 22 раза

Энергетика
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Добыча нефти на российском проекте «Сахалин-1» упала в 22 раза
Добыча нефти на российском проекте «Сахалин-1» упала в 22 раза
Добыча нефти в рамках проекта «Сахалин-1» из-за санкций сократилась в 22 раза — до 10 тысяч баррелей в сутки.
Об этом заявил полномочный представитель президента рф в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
По его словам, сокращение добычи нефти сказалось на состоянии экономики не только Сахалинской области, но и на состоянии экономики всего Дальнего Востока и российской федерации.
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«Недополучено будет (в бюджет Сахалинской области. — Ред.) в 2023 году до 38 млрд рублей (около $600 млн). Это 26% уровня собственных доходов региона в 2022 году», — уточнил полпред.
Он также добавил, что из-за простоев возникают не только бюджетные убытки, но и ухудшение характеристик месторождений, которые могут оказать существенное влияние на снижение коэффициента от нефтеотдачи.
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«Это означает, что большое количество нефти останется в пластах», — сказал Трутнев.
Он также прокомментировал уход иностранных партнеров из сахалинских проектов.
«Для бюджета Сахалинской области в сегодняшних условиях принципиальное значение имеет сохранение режима УРП. Предварительно мы обсуждали этот вопрос с министром финансов рф. Его позиция и моя позиция — что в течение 5 лет менять режим УРП не будем. Понятно, что это еще не требует рассмотрения правительства, утверждения. Но пока я надеюсь, что именно таким образом все будет происходить», — заявил полпред.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Мінфін.com.ua
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