Добыча нефти на российском проекте «Сахалин-1» упала в 22 раза — Finance.ua

Добыча нефти на российском проекте «Сахалин-1» упала в 22 раза Сегодня 19:30 — Энергетика

Добыча нефти на российском проекте «Сахалин-1» упала в 22 раза

Добыча нефти в рамках проекта «Сахалин-1» из-за санкций сократилась в 22 раза — до 10 тысяч баррелей в сутки.

Об этом заявил полномочный представитель президента рф в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

По его словам, сокращение добычи нефти сказалось на состоянии экономики не только Сахалинской области, но и на состоянии экономики всего Дальнего Востока и российской федерации.

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«Недополучено будет (в бюджет Сахалинской области. — Ред.) в 2023 году до 38 млрд рублей (около $600 млн). Это 26% уровня собственных доходов региона в 2022 году», — уточнил полпред.

Он также добавил, что из-за простоев возникают не только бюджетные убытки, но и ухудшение характеристик месторождений, которые могут оказать существенное влияние на снижение коэффициента от нефтеотдачи.

«Это означает, что большое количество нефти останется в пластах», — сказал Трутнев.

Он также прокомментировал уход иностранных партнеров из сахалинских проектов.

«Для бюджета Сахалинской области в сегодняшних условиях принципиальное значение имеет сохранение режима УРП. Предварительно мы обсуждали этот вопрос с министром финансов рф. Его позиция и моя позиция — что в течение 5 лет менять режим УРП не будем. Понятно, что это еще не требует рассмотрения правительства, утверждения. Но пока я надеюсь, что именно таким образом все будет происходить», — заявил полпред.

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