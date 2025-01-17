Добыча газа в Украине за год выросла более чем на 5% - Нафтогаз — Finance.ua
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Добыча газа в Украине за год выросла более чем на 5% - Нафтогаз

Энергетика
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Добыча газа в Украине за год выросла более чем на 5% - Нафтогаз
Добыча газа в Украине за год выросла более чем на 5% - Нафтогаз
Укргаздобыча увеличила добычу газа на 5,3% в 2024 году по сравнению с предыдущим годом. Компания ввела в эксплуатацию 83 новых скважины и достигла рекордного показателя бурения в 370 тысяч метров.
В Украине добычу газа в 2024 году увеличили до 13,9 куб. м, что на 5,3% больше, чем годом ранее, сообщили в Группе Нафтогаз.
АО «Укргаздобыча», входящее в Группу Нафтогаз, в 2024 году увеличило добычу товарного газа до 13,9 млрд куб. м, по сравнению с 13,2 млрд куб. м по итогам 2023-го.
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За прошлый год компанией, как указано, было введено в эксплуатацию 83 новых скважины, из которых 60 — эксплуатационные, а 23 — поисково-разведывательные.
В 2024 году компания, как сообщается, также нарастила бурение скважин наклонно-направленного типа, позволяющих добывать газ в труднодоступных местах. Было пробурено 60 таких скважин (в 2023 году — 51).
Кроме того, за год компания пробурила 370 тысяч метров. Это на 14% больше, чем в 2023 году, и является максимальным показателем за последние годы, отметили в Нафтогазе.
По материалам:
УНН
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