Добровольный военный учет женщин: смогут ли военнообязанные украинки уезжать из страны — Finance.ua

Добровольный военный учет женщин: смогут ли военнообязанные украинки уезжать из страны Сегодня 09:30 — Личные финансы

Закон о добровольном военном учете для женщин (проект № 6482 ), подписанный президентом Владимиром Зеленским 21 октября, не предусматривает запрета на выезд женщин за границу.

Об этом заявила соавтор документа Роксолана Пидласая.

«Первое и самое главное — военный учет для медиков, фармацевтов и тех женщин, кто стал на учет добровольно, не означает запрет выезда за границу», — заявила нардеп.

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По ее словам, правила пересечения границы регламентируются документами Госпогранслужбы, утверждаемыми Кабмином. В них не предусматривается запрет на выезд женщин, которые должны стать или уже состоят на военном учете.

Кроме того, в Украине не планируется призыв женщин в рамках всеобщей мобилизации.

Пидласая также добавила, что военный учет женщин в Украине действует с 1994 года. По состоянию на 23 февраля процедура также действовала. Однако ни одна украинка, которая стояла на учете, не сталкивалась с проблемами пересечения границы.

Справка Finance.ua:

Указанный закон, принятый Радой 7 октября, предусматривает, что обязательной постановке на военный учет подлежат только «женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную медицинской деятельности». Другие женщины, имеющие специальность из перечня Минобороны, могут встать на учет только добровольно.

УБР По материалам:

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