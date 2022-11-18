Добровольное пенсионное страхование может заработать раньше установленного срока — Finance.ua

Добровольное пенсионное страхование может заработать раньше установленного срока Сегодня 09:15 — Казна и Политика

В Украине приняли закон о добровольном пенсионном страховании, благодаря которому каждый желающий в возрасте от 16 лет, не пенсионер, может увеличить будущую пенсию себе или другим лицам.

Как рассказала первый заместитель министерши социальной политики Дария Марчак во время телемарафона, принятый закон может заработать ранее установленные законодательством три месяца после его обнародования.

«Закон уже принят. И сегодня мы ожидаем его публикации. Закон вступает в силу на следующий день после того, как текст закона будет обнародован на сайте Верховной Рады. После этого в течение трех месяцев правительство и Пенсионный фонд должны подготовить дополнительные нормативные акты, в частности типичный договор и порядок заключения такого договора. Но мы надеемся, что этот вопрос будет решен очень быстро, гораздо быстрее, чем за эти три месяца», — подчеркнула Марчак.

Именно после того, как будут готовы дополнительные документы, желающие воспользоваться правом на добровольное пенсионное страхование смогут сделать это через вебпортал «Дія» или вебпортал Пенсионного фонда Украины.

Напомним, что согласно этому закону, украинцы смогут увеличивать и размер выплат уже вышедших на пенсию.

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