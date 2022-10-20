«Добротопливо» - топливо для волонтеров, которое WOG и Visa удвоят — Finance.ua
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«Добротопливо» - топливо для волонтеров, которое WOG и Visa удвоят

Личные финансы
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«Добротопливо» - топливо для волонтеров, которое WOG и Visa удвоят
«Добротопливо» - топливо для волонтеров, которое WOG и Visa удвоят
Стартует совместный проект сети АЗК WOG и Visa «Добротопливо», цель которого поддержать топливом волонтеров благотворительного фонда «Жизнелюб», которые осуществляют адресную доставку лекарств, продуктов и товаров первой необходимости наиболее уязвимым слоям населения на территории, пострадавшие в результате боевых действий.
Инициатива продлится с 20 октября по 30 ноября 2022 года. Ее организаторы убеждены, что сила украинцев — в единстве, поэтому призывают присоединяться к доброму делу.
Чтобы присоединиться к проекту, нужно сделать несколько простых шагов:
  • заправить собственное авто на АЗК WOG или просто выпить кофе;
  • «подвесить» произвольное количество литров топлива, сообщив оператору на кассе о желании присоединиться к проекту «Добротопливо», оплатить покупку наличными или банковской картой;
  • все «подвешенные» благотворительные литры, за которые будет оплачено картами Visa, сеть WOG и компания Visa удвоят за свой счет.
«Мы направили совместные усилия на помощь тем, кто в этом больше всего нуждается. Это возможно, если каждый на своем месте делает немного больше, чем обычно: автовладелец заливает топливо в бак своего авто и «подвешивает» 2-3 литра для тех, кому это крайне необходимо. А WOG и Visa не просто доставляют топливо и обеспечивают стабильность безналичных расчетов, но и удваивают «подвешенные» благотворительные литры за свой счет.
Сплотившись, мы станем опорой тем, кто адресно доставляет лекарства, продукты питания и все необходимое людям пожилого возраста, многодетным семьям, людям с инвалидностью и другим наиболее уязвимым слоям населения, которые сегодня нуждаются в нашей поддержке как никогда", — подчеркнул директор по маркетингу сети АЗК WOG Геннадий Карлинский.
«Фонд „Жизнелюб“ постоянно возит помощь туда, где еще вчера шли бои, а также в города и села, которые до сих пор под обстрелами. С началом холодов людям, которые там живут, еще больше нужна помощь — теплая одежда, одеяла, генераторы, утеплительные материалы, еда, вода, лекарства. Наши волонтеры везут эти вещи через всю страну, и каждый литр топлива, которое „подвесят“ украинцы в рамках проекта „Добротопливо“, даст возможность помочь еще больше», — подчеркнула важность проекта основательница фонда «Жизнелюб» Тина Николова (Михайловская).
Сплотившись, мы вместе станем опорой волонтерам, которые первыми пришли на помощь и адресно доставляют лекарства, продукты питания, воду и самые необходимые вещи тем, кто в них крайне нуждается.
По материалам:
АЗК WOG
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