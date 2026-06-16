Добавляйте Finance.ua в избранные источники! Это легко Сегодня 10:20

Добавляйте Finance.ua в избранные источники! Это легко

Хотите видеть больше новостей именно от Finance.ua? 📰 Google запустил функцию Preferred Sources («Приоритетные источники»), которая позволяет персонализировать ваши новости.

Теперь вы можете создавать собственный список любимых медиа, которым доверяете, и получать больше контента от этих СМИ.

Добавить Finance.ua в список избранных источников в поиске Google легко! Для этого следует воспользоваться одним из способов:

Способ 1

перейдите по этой ссылке;

нажмите «Добавить»;

готово — Finance.ua теперь в вашем списке Preferred Sources.

Способ 2

в Google Search выберите пункт ⚙️ (Настройки);

Search settings — Preferred sources — Add a source.

введите название или URL https://finance.ua/ и сохраните.

Благодаря этим простым действиям вы сможете быстрее находить новости от нас:

в блоке «Главные новости» Finance.ua будет дополнительно выделено — название источника будет отображаться жирным шрифтом;

в поиске появится отдельный раздел «Ваши источники», где Google собирает публикации медиа, которые вы добавили в список Preferred Sources.

📌 Добавляйте Finance.ua в список избранных уже сейчас, чтобы как можно скорее находить актуальные новости из мира денег, интересную аналитику, финансовые решения и полезные материалы для вашего кошелька. Пускай важная информация всегда будет под рукой.

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