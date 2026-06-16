Добавляйте Finance.ua в избранные источники! Это легко
Способ 1
- перейдите по этой ссылке;
- нажмите «Добавить»;
- готово — Finance.ua теперь в вашем списке Preferred Sources.
Способ 2
- в Google Search выберите пункт ⚙️ (Настройки);
- Search settings — Preferred sources — Add a source.
- введите название или URL https://finance.ua/ и сохраните.
- в блоке «Главные новости» Finance.ua будет дополнительно выделено — название источника будет отображаться жирным шрифтом;
- в поиске появится отдельный раздел «Ваши источники», где Google собирает публикации медиа, которые вы добавили в список Preferred Sources.
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