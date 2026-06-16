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Добавляйте Finance.ua в избранные источники! Это легко

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Добавляйте Finance.ua в избранные источники! Это легко
Добавляйте Finance.ua в избранные источники! Это легко
Хотите видеть больше новостей именно от Finance.ua? 📰 Google запустил функцию Preferred Sources («Приоритетные источники»), которая позволяет персонализировать ваши новости.
Теперь вы можете создавать собственный список любимых медиа, которым доверяете, и получать больше контента от этих СМИ.
Добавить Finance.ua в список избранных источников в поиске Google легко! Для этого следует воспользоваться одним из способов:

Способ 1

  • перейдите по этой ссылке;
  • нажмите «Добавить»;
  • готово — Finance.ua теперь в вашем списке Preferred Sources.

Способ 2

  • в Google Search выберите пункт ⚙️ (Настройки);
  • Search settings — Preferred sources — Add a source.
  • введите название или URL https://finance.ua/ и сохраните.
Добавляйте Finance.ua в избранные источники! Это легко
Добавляйте Finance.ua в избранные источники! Это легко
Благодаря этим простым действиям вы сможете быстрее находить новости от нас:
  • в блоке «Главные новости» Finance.ua будет дополнительно выделено — название источника будет отображаться жирным шрифтом;
  • в поиске появится отдельный раздел «Ваши источники», где Google собирает публикации медиа, которые вы добавили в список Preferred Sources.
📌 Добавляйте Finance.ua в список избранных уже сейчас, чтобы как можно скорее находить актуальные новости из мира денег, интересную аналитику, финансовые решения и полезные материалы для вашего кошелька. Пускай важная информация всегда будет под рукой.
По материалам:
Finance.ua
Google
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