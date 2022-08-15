До конца 2022 года планируется создать 25 модульных городков — Finance.ua
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До конца 2022 года планируется создать 25 модульных городков

Казна и Политика
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До конца 2022 года планируется создать 25 модульных городков
До конца 2022 года планируется создать 25 модульных городков
До конца этого года планируется создать 25 модульных городков для проживания украинцев, лишившихся жилья из-за российской агрессии.
Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев в эфире национального телемарафона.
«Таких объектов у нас уже девять. Мы сейчас работаем еще над 15 объектами в деоккупированных областях и не только. Минимум 25 таких комплексов мы должны до нового года создать», — сказал Чернышев.
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Он отметил, что жители модульных городков не платят за проживание и коммунальные услуги — эти расходы берут на себя городские советы. В первую очередь в такие объекты заселяют украинцев, жилье которых в результате войны непригодно для проживания.
По словам Чернышева, временное жилье рассчитано на год проживания и на эксплуатацию в отопительный сезон. При этом правительство взяло курс на восстановление поврежденного жилья — министр анонсировал презентацию соответствующего законопроекта в ближайшее время.

Что и когда получат украинцы вместо разрушенного жилья

По материалам:
Укрінформ
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