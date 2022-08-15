До конца 2022 года планируется создать 25 модульных городков — Finance.ua

До конца 2022 года планируется создать 25 модульных городков Сегодня 18:34 — Казна и Политика

До конца 2022 года планируется создать 25 модульных городков

До конца этого года планируется создать 25 модульных городков для проживания украинцев, лишившихся жилья из-за российской агрессии.

Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев в эфире национального телемарафона.

«Таких объектов у нас уже девять. Мы сейчас работаем еще над 15 объектами в деоккупированных областях и не только. Минимум 25 таких комплексов мы должны до нового года создать», — сказал Чернышев.

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Он отметил, что жители модульных городков не платят за проживание и коммунальные услуги — эти расходы берут на себя городские советы. В первую очередь в такие объекты заселяют украинцев, жилье которых в результате войны непригодно для проживания.

По словам Чернышева, временное жилье рассчитано на год проживания и на эксплуатацию в отопительный сезон. При этом правительство взяло курс на восстановление поврежденного жилья — министр анонсировал презентацию соответствующего законопроекта в ближайшее время.

Укрінформ По материалам:

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