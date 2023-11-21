До 8 тыс. долларов: Минцифры объявило новую программу для женщин — Finance.ua

До 8 тыс. долларов: Минцифры объявило новую программу для женщин
Министерство цифровой трансформации Украины сообщило о новой образовательно-грантовой программе для украинских женщин. В ее рамках можно получить до 8 тысяч долларов.
«Проходите бесплатное обучение и получайте грант на собственное дело — запускаем образовательно-грантовую программу Начало для предпринимателей. Она поможет тем, кто только начинает путь в бизнесе, и тем, у кого уже есть свой продукт», — говорится в сообщении.
Кто получит
200 самых ярких участниц привлекут по $3 000 на развитие бизнеса, а две участницы, представляющие лучшие идеи, дополнительно получат по $5 000.
Что предполагает программа
- Онлайн- на оффлайн-обучение по маркетингу, продажам, финансовому планированию, цифровой трансформации, сервису, стратегия ценообразования.
- Консультации ведущих психологов.
- Менторское сопровождение экспертов.
Заявку следует подать до 30 ноября по ссылке www.pochatokua.com.
Справка Finance.ua:
- образовательно-грантовую программу «Початок» воплощает сеть центров поддержки предпринимателей Дія.Бізнес при содействии Министерства цифровой трансформации Украины, Офиса по развитию предпринимательства и экспорта при поддержке UN Women Ukraine ООН Женщины в Украине и Посольства Японии в Украине.
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