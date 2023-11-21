До 8 тыс. долларов: Минцифры объявило новую программу для женщин — Finance.ua
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До 8 тыс. долларов: Минцифры объявило новую программу для женщин

Личные финансы
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Министерство цифровой трансформации Украины сообщило о новой образовательно-грантовой программе для украинских женщин. В ее рамках можно получить до 8 тысяч долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
«Проходите бесплатное обучение и получайте грант на собственное дело — запускаем образовательно-грантовую программу Начало для предпринимателей. Она поможет тем, кто только начинает путь в бизнесе, и тем, у кого уже есть свой продукт», — говорится в сообщении.

Кто получит

200 самых ярких участниц привлекут по $3 000 на развитие бизнеса, а две участницы, представляющие лучшие идеи, дополнительно получат по $5 000.

Что предполагает программа

  • Онлайн- на оффлайн-обучение по маркетингу, продажам, финансовому планированию, цифровой трансформации, сервису, стратегия ценообразования.
  • Консультации ведущих психологов.
  • Менторское сопровождение экспертов.
Заявку следует подать до 30 ноября по ссылке www.pochatokua.com.

Справка Finance.ua:

  • образовательно-грантовую программу «Початок» воплощает сеть центров поддержки предпринимателей Дія.Бізнес при содействии Министерства цифровой трансформации Украины, Офиса по развитию предпринимательства и экспорта при поддержке UN Women Ukraine ООН Женщины в Украине и Посольства Японии в Украине.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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