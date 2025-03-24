До 31 марта: за хранение номерных знаков в сервисных центрах МВД необходимо заплатить — Finance.ua

До 31 марта: за хранение номерных знаков в сервисных центрах МВД необходимо заплатить Сегодня 19:34 — Технологии&Авто

До 31 марта: за хранение номерных знаков в сервисных центрах МВД необходимо заплатить

Автовладельцам нужно до конца марта оплатить хранение номерных знаков в сервисных центрах МВД, иначе их утилизируют. Восстановление номеров не предусмотрено.

Автовладельцам, имеющим на хранении номерные знаки в сервисном центре МВД, необходимо до 31 марта заплатить за их хранение, в противном случае их утилизируют.

Об этом сообщила главный специалист по связям с общественностью регионального сервисного центра ГСЦ МВД в Киеве Дарина Будько в эфире телемарафона.

«Есть у нас на хранении номерные знаки, которые автовладельцы во время перерегистрации открепили от своих автомобилей и оставили на хранение. Хочу подчеркнуть, что если автовладелец знает о таком факте, то он должен в случае несвоевременной оплаты за номерные знаки обратиться и заплатить за ответственное хранение, иначе с 1 апреля 2025 года мы будем проводить к уничтожению такие номерные знаки в соответствии с постановлением № 795 Кабинета министров», - сказала Будько.

Она подчеркнула, что это касается исключительно тех номерных знаков, которые находятся на хранении, но время оплаты за них истекло.

«Сделать это можно двумя путями: первый вариант — онлайн через кабинет водителя. В таком случае заявитель сам выбирает срок продления хранения, уплачивая соответствующие средства. Другой вариант — непосредственно посетить Сервисный центр МВД автовладельца» — добавила Будько.

По ее словам, оплатить средства за хранение номерных знаков непосредственно в сервисном центре МВД может как сам автовладелец, так и его представитель.

После 1 апреля, если оплата не поступила в сервисный центр, номера могут быть уничтожены. Восстановление их не предусмотрено. «Также хочу отметить, что номерные знаки мы не передаем между сервисными центрами МВД», — сказала Будько.

УНН По материалам:

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