До 128 тыс. грн: какие штрафы за необеспечение легального труда в 2024 году — Finance.ua

До 128 тыс. грн: какие штрафы за необеспечение легального труда в 2024 году Сегодня 14:00 — Казна и Политика

До 128 тыс. грн: какие штрафы за необеспечение легального труда в 2024 году

За использование труда неоформленных работников работодатель привлекается к ответственности. В 2024 году эти штрафы становятся ощутимыми — более 120 тыс. гривен.

Напомним, с 1 января и 1 апреля минимальная зарплата была повышена с 6,8 тыс. до 7,1 тыс. и 8 тыс. грн соответственно. Это послужило причиной увеличения штрафов.

В частности, штраф за неофициальное трудоустройство или выплату заработной платы «в конверте» вырос до 80 тыс. грн за каждого работника.

В соответствии с законом, должностные лица органов государственной власти и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, виновные в нарушении законодательства о труде, несут ответственность согласно действующему законодательству.

Юридические и физические лица — предприниматели, использующие наемный труд, несут ответственность в виде штрафа в случае:

фактического допуска работника к работе без оформления трудового договора (контракта),

оформления работника на неполное рабочее время или по трудовому договору с нефиксированным рабочим временем в случае фактического выполнения работы в течение всего рабочего времени, установленного на предприятии, и выплаты заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налоги — в десятикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение, а к юридическим лицам и физическим лицам — предпринимателям, использующим наемный труд и являющимся плательщиками единого налога первой — третьей групп, применяется предупреждение. Более подробно — по ссылке.

В 2024 году суммы штрафов за необеспечение легального труда

Штраф за препятствование осуществлению инспекций или недопуск инспекторов составляет 16 размеров минимальной зарплаты, то есть 128 тыс. грн.

Штраф за работников, допущенных к работе без официального оформления или которым выплачивали заработную плату без уплаты налогов и взносов, составляет 10 минимальных зарплат, то есть 80 тыс. грн за каждого.

Предусмотрено предупреждение для юрлиц и индивидуальных предпринимателей — плательщиков единого налога первой-третьей групп.

Штраф за работника, которому не были предоставлены законные гарантии и льготы — четыре минимальные зарплаты, то есть 32 тыс. грн.

Штраф за нарушение сроков выплаты заработной платы или за неполную выплату, за препятствование осуществлению инспекций три минимальные зарплаты, то есть 24 тыс. грн.

Штраф за работников, которым не был обеспечен минимум государственных гарантий в оплате труда — две минимальные зарплаты, то есть 16 тыс. грн.

Штраф за другие нарушения трудового законодательства — одна минимальная зарплата, то есть 8 тыс. грн, за повторное нарушение в течение года — вдвое больше, то есть 16 тыс. грн.

Справка Finance.ua:

Среди лидирующих областей неизменными остались зарплаты во Львовской (20 000 грн) и Днепропетровской (19 000 грн) областях. После 4 месяцев плато увеличился размер средней зарплаты в Харьковской области (+500 грн до 18 000 грн). Также этот показатель вырос в Киевской (+400 грн. до 22 400 грн.) и Одесской (+600 грн. до 20 000 грн.) областях.

Самые высокие средние зарплаты (кроме руководящих должностей и сферы IT) рынок труда предлагает специалистам в Силах обороны Украины — в среднем 70 000 грн.

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