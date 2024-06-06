До 128 тыс. грн: какие штрафы за необеспечение легального труда в 2024 году — Finance.ua
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До 128 тыс. грн: какие штрафы за необеспечение легального труда в 2024 году

Казна и Политика
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До 128 тыс. грн: какие штрафы за необеспечение легального труда в 2024 году
До 128 тыс. грн: какие штрафы за необеспечение легального труда в 2024 году
За использование труда неоформленных работников работодатель привлекается к ответственности. В 2024 году эти штрафы становятся ощутимыми — более 120 тыс. гривен.
Об этом говорится в Кодексе законов о труде.
Напомним, с 1 января и 1 апреля минимальная зарплата была повышена с 6,8 тыс. до 7,1 тыс. и 8 тыс. грн соответственно. Это послужило причиной увеличения штрафов.
В частности, штраф за неофициальное трудоустройство или выплату заработной платы «в конверте» вырос до 80 тыс. грн за каждого работника.
В соответствии с законом, должностные лица органов государственной власти и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, виновные в нарушении законодательства о труде, несут ответственность согласно действующему законодательству.
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Юридические и физические лица — предприниматели, использующие наемный труд, несут ответственность в виде штрафа в случае:
  • фактического допуска работника к работе без оформления трудового договора (контракта),
  • оформления работника на неполное рабочее время или по трудовому договору с нефиксированным рабочим временем в случае фактического выполнения работы в течение всего рабочего времени, установленного на предприятии, и выплаты заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налоги — в десятикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение, а к юридическим лицам и физическим лицам — предпринимателям, использующим наемный труд и являющимся плательщиками единого налога первой — третьей групп, применяется предупреждение. Более подробно — по ссылке.

В 2024 году суммы штрафов за необеспечение легального труда

  • Штраф за препятствование осуществлению инспекций или недопуск инспекторов составляет 16 размеров минимальной зарплаты, то есть 128 тыс. грн.
  • Штраф за работников, допущенных к работе без официального оформления или которым выплачивали заработную плату без уплаты налогов и взносов, составляет 10 минимальных зарплат, то есть 80 тыс. грн за каждого.
  • Предусмотрено предупреждение для юрлиц и индивидуальных предпринимателей — плательщиков единого налога первой-третьей групп.
  • Штраф за работника, которому не были предоставлены законные гарантии и льготы — четыре минимальные зарплаты, то есть 32 тыс. грн.
  • Штраф за нарушение сроков выплаты заработной платы или за неполную выплату, за препятствование осуществлению инспекций три минимальные зарплаты, то есть 24 тыс. грн.
  • Штраф за работников, которым не был обеспечен минимум государственных гарантий в оплате труда — две минимальные зарплаты, то есть 16 тыс. грн.
  • Штраф за другие нарушения трудового законодательства — одна минимальная зарплата, то есть 8 тыс. грн, за повторное нарушение в течение года — вдвое больше, то есть 16 тыс. грн.

Минимальная зарплата и пенсия в 2024 году

Справка Finance.ua:

  • Среди лидирующих областей неизменными остались зарплаты во Львовской (20 000 грн) и Днепропетровской (19 000 грн) областях. После 4 месяцев плато увеличился размер средней зарплаты в Харьковской области (+500 грн до 18 000 грн). Также этот показатель вырос в Киевской (+400 грн. до 22 400 грн.) и Одесской (+600 грн. до 20 000 грн.) областях.
  • Самые высокие средние зарплаты (кроме руководящих должностей и сферы IT) рынок труда предлагает специалистам в Силах обороны Украины — в среднем 70 000 грн.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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