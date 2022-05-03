Дно уже пробито: в НБУ подвели первые итоги санкций против россии — Finance.ua

После полномасштабного военного вторжения россии на территорию Украины, санкции, введенные в отношении страны-оккупанта, серьезно ударили по банковской системе рф.
Об этом глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко написал в колонке для НВ Бизнес.
«Национальный банк обращается в международные финансовые учреждения и объясняет, почему продолжать работу с россией сегодня невозможно. Эта работа — трудная и эмоциональная. Но мы получили уже много хороших новостей с международного экономического фронта. Это результат совместной работы как учреждений, так и отдельных экономистов» , — отметил Шевченко.
Глава НБУ перечислил самые важные из них:
ключевые российские банки отключили от SWIFT;
активы Центробанка россии заморожены;
Visa и MasterCard покинули рынок россии;
США и Европейский Союз прекратили поставку наличной валюты на территорию страны-агрессора;
Совет директоров ЕБРР абсолютным большинством согласовал инициацию процедуры лишения доступа россии и беларуси ко всем ресурсам банка;
Группа Всемирного банка приняла решение о прекращении всех программ в россии и беларуси;
крупнейшие торгово-информационные платформы Refinitiv и Bloomberg LP приостановили предоставление услуг всем работающим на территории россии клиентам;
ведущие участники мирового страхового рынка (страховщики Allianz, Swiss Re, Zurich, Hannover Ret, Generali, брокеры Aon, Marsg, Willis Towers Watson) объявили о прекращении бизнеса в россии.
Шевченко также отметил, что введенных санкций против рф недостаточно для немедленного прекращения войны против Украины.
«Санкции против россии носят решительный и беспрецедентный характер, но их все еще недостаточно для того, чтобы вынудить режим агрессора быстро отказаться от планов продолжать войну», — отметил Шевченко.