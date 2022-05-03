Дно уже пробито: в НБУ подвели первые итоги санкций против россии — Finance.ua

Дно уже пробито: в НБУ подвели первые итоги санкций против россии

Сегодня 21:10 — Казна и Политика

После полномасштабного военного вторжения россии на территорию Украины, санкции, введенные в отношении страны-оккупанта, серьезно ударили по банковской системе рф.

Об этом глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко написал в колонке для НВ Бизнес

«Национальный банк обращается в международные финансовые учреждения и объясняет, почему продолжать работу с россией сегодня невозможно. Эта работа — трудная и эмоциональная. Но мы получили уже много хороших новостей с международного экономического фронта. Это результат совместной работы как учреждений, так и отдельных экономистов» , — отметил Шевченко.

Глава НБУ перечислил самые важные из них:

ключевые российские банки отключили от SWIFT;

активы Центробанка россии заморожены;

Visa и MasterCard покинули рынок россии;

США и Европейский Союз прекратили поставку наличной валюты на территорию страны-агрессора;

Совет директоров ЕБРР абсолютным большинством согласовал инициацию процедуры лишения доступа россии и беларуси ко всем ресурсам банка;

Группа Всемирного банка приняла решение о прекращении всех программ в россии и беларуси;

крупнейшие торгово-информационные платформы Refinitiv и Bloomberg LP приостановили предоставление услуг всем работающим на территории россии клиентам;

ведущие участники мирового страхового рынка (страховщики Allianz, Swiss Re, Zurich, Hannover Ret, Generali, брокеры Aon, Marsg, Willis Towers Watson) объявили о прекращении бизнеса в россии.

Шевченко также отметил, что введенных санкций против рф недостаточно для немедленного прекращения войны против Украины.

«Санкции против россии носят решительный и беспрецедентный характер, но их все еще недостаточно для того, чтобы вынудить режим агрессора быстро отказаться от планов продолжать войну», — отметил Шевченко.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.