Дно уже пробито: в НБУ подвели первые итоги санкций против россии — Finance.ua
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Дно уже пробито: в НБУ подвели первые итоги санкций против россии

Сегодня 21:10Казна и Политика
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После полномасштабного военного вторжения россии на территорию Украины, санкции, введенные в отношении страны-оккупанта, серьезно ударили по банковской системе рф.
Об этом глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко написал в колонке для НВ Бизнес.
«Национальный банк обращается в международные финансовые учреждения и объясняет, почему продолжать работу с россией сегодня невозможно. Эта работа — трудная и эмоциональная. Но мы получили уже много хороших новостей с международного экономического фронта. Это результат совместной работы как учреждений, так и отдельных экономистов» , — отметил Шевченко.
Глава НБУ перечислил самые важные из них:
  • ключевые российские банки отключили от SWIFT;
  • активы Центробанка россии заморожены;
  • Visa и MasterCard покинули рынок россии;
  • США и Европейский Союз прекратили поставку наличной валюты на территорию страны-агрессора;
  • Совет директоров ЕБРР абсолютным большинством согласовал инициацию процедуры лишения доступа россии и беларуси ко всем ресурсам банка;
  • Группа Всемирного банка приняла решение о прекращении всех программ в россии и беларуси;
  • крупнейшие торгово-информационные платформы Refinitiv и Bloomberg LP приостановили предоставление услуг всем работающим на территории россии клиентам;
  • ведущие участники мирового страхового рынка (страховщики Allianz, Swiss Re, Zurich, Hannover Ret, Generali, брокеры Aon, Marsg, Willis Towers Watson) объявили о прекращении бизнеса в россии.
Шевченко также отметил, что введенных санкций против рф недостаточно для немедленного прекращения войны против Украины.
«Санкции против россии носят решительный и беспрецедентный характер, но их все еще недостаточно для того, чтобы вынудить режим агрессора быстро отказаться от планов продолжать войну», — отметил Шевченко.

Как россияне пытаются обойти санкции

По материалам: УНІАН
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