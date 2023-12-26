Днепровский горсовет планирует потратить почти 5 млн гривен на Facebook и Telegram — Finance.ua

Днепровский горсовет планирует потратить почти 5 млн гривен на Facebook и Telegram Сегодня 14:37 — Казна и Политика

Днепровский горсовет планирует потратить почти 5 млн гривен на Facebook и Telegram

Департамент по вопросам местного самоуправления, внутренней и информационной политики Днепровского городского совета объявил тендер «Услуги по размещению информации (улучшению информированности днепрян) в сети Интернет, а именно: социальной сети „Facebook“ и многоплатформенному клауд-мессенджеру „Telegram“».

Соответствующая информация размещена на Prozorro.

За почти 4 миллиона 800 тысяч гривен Днепровский горсовет планирует приобрести 3680 услуг, которые должны быть выполнены до 31 августа. Из них 3200 приходятся на Facebook и 480 на Telegram.

«Эти услуги направлены на освещение деятельности городского совета, исполнительных органов, коммунальных предприятий, учреждений, заведений городского совета и депутатов всех уровней в сети Интернет», — говорится в тендерной документации.

Как сообщалось ранее, «Укргидроэнерго» планировал потратить на консультационные услуги по гендерному равенству 1,2 млн гривен. Но потом отказались от этого.

Українські Новини По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.