Днепровский горсовет планирует потратить почти 5 млн гривен на Facebook и Telegram — Finance.ua
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Днепровский горсовет планирует потратить почти 5 млн гривен на Facebook и Telegram

Казна и Политика
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Днепровский горсовет планирует потратить почти 5 млн гривен на Facebook и Telegram
Днепровский горсовет планирует потратить почти 5 млн гривен на Facebook и Telegram
Департамент по вопросам местного самоуправления, внутренней и информационной политики Днепровского городского совета объявил тендер «Услуги по размещению информации (улучшению информированности днепрян) в сети Интернет, а именно: социальной сети „Facebook“ и многоплатформенному клауд-мессенджеру „Telegram“».
Соответствующая информация размещена на Prozorro.
За почти 4 миллиона 800 тысяч гривен Днепровский горсовет планирует приобрести 3680 услуг, которые должны быть выполнены до 31 августа. Из них 3200 приходятся на Facebook и 480 на Telegram.
«Эти услуги направлены на освещение деятельности городского совета, исполнительных органов, коммунальных предприятий, учреждений, заведений городского совета и депутатов всех уровней в сети Интернет», — говорится в тендерной документации.
Как сообщалось ранее, «Укргидроэнерго» планировал потратить на консультационные услуги по гендерному равенству 1,2 млн гривен. Но потом отказались от этого.
По материалам:
Українські Новини
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