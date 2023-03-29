Дмитрий Дубилет и Fintech Farm запустили необанк во Вьетнаме — Finance.ua

Дмитрий Дубилет и Fintech Farm запустили необанк во Вьетнаме Сегодня 12:21 — Фондовый рынок

Соучредитель Monobank Дмитрий Дубилет вместе с командой стартапа Fintech Farm запустили необанк Liobank во Вьетнаме.

Это подтвердил один из соучредителей Fintech Farm — Николай Бескровный изданию Trend , пишет bzh.life

Вьетнамский необанк Liobank был запущен в партнерстве с банком Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB). Во Вьетнаме можно воспользоваться услугами необанка со 2 марта, OCB является основным банком для этого.

Бескровный отметил, что в Fintech Farm рады, что азербайджанский Leobank так быстро стал одним из самых популярных банков страны (в апреле 2022 года Leobank сообщил о первых 300 000 клиентах в Азербайджане при населении около 10 млн человек).

Летом 2021 года Дмитрий Дубилет, разработчик Приват24 Александр Витязь и партнер Николай Бескровный создали Fintech Farm — платформу для запуска необанков.

В августе 2021 года в Азербайджане был запущен первый необанк Leobank. Он был разработан совместно с Fintech Farm. В ноябре 2021 года банковские карты стали доступны всем клиентам.

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