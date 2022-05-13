Для жителей Ирпеня построят ЖК на тысячу квартир — Finance.ua

Для жителей Ирпеня построят ЖК на тысячу квартир

Сегодня 17:47 — Личные финансы

Для жителей Ирпеня построят ЖК на тысячу квартир

Для жителей Ирпеня, лишившихся жилья, Киевская ОВА разработала проект строительства жилого комплекса с социальной инфраструктурой.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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По его словам, ориентировочная жилая площадь будущего ЖК — 50 тыс. м2, общее количество квартир в новом жилом комплексе должно составлять 900-1000 единиц.

«Выполнить все работы планируем за пять месяцев», — сообщил Тимошенко.

Он отметил, что строительство еще одного такого жилого комплекса планируется в Бородянке в Киевской области.

Среди обязательных требований к строительству: безбарьерность, энергосбережение и укрытие.

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