Для жителей Ирпеня построят ЖК на тысячу квартир — Finance.ua

Для жителей Ирпеня построят ЖК на тысячу квартир
Сегодня 17:47 — Личные финансы Для жителей Ирпеня построят ЖК на тысячу квартир
Для жителей Ирпеня, лишившихся жилья, Киевская ОВА разработала проект строительства жилого комплекса с социальной инфраструктурой.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
По его словам, ориентировочная жилая площадь будущего ЖК — 50 тыс. м2, общее количество квартир в новом жилом комплексе должно составлять 900-1000 единиц.
«Выполнить все работы планируем за пять месяцев», — сообщил Тимошенко.
Он отметил, что строительство еще одного такого жилого комплекса планируется в Бородянке в Киевской области.
Среди обязательных требований к строительству: безбарьерность, энергосбережение и укрытие.
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