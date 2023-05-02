Для юридических лиц, ФЛП и не только: в Украине обновили правила госрегистрации бизнеса — Finance.ua
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Для юридических лиц, ФЛП и не только: в Украине обновили правила госрегистрации бизнеса

Казна и Политика
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Для юридических лиц, ФЛП и не только: в Украине обновили правила госрегистрации бизнеса
Для юридических лиц, ФЛП и не только: в Украине обновили правила госрегистрации бизнеса
В Украине с 1 мая текущего года вступил в силу приказ Министерства юстиции, которым утверждены новые формы заявлений в сфере государственной регистрации юридических лиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований.
Об этом сообщает Нотариальная палата.
Как разъяснили в Минюсте, эти нормы будут действовать при переходе бизнеса на упрощенную систему налогообложения и/или добровольной регистрации в качестве плательщика налога на добавленную стоимость и/или включения в Реестр неприбыльных учреждений и организаций.
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Также внесены изменения в требования к написанию наименования юрлица, его обособленного подразделения, общественного формирования, не имеющего статуса юрлица, кроме организации профсоюза.
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В частности, для написания наименования юрлица буквы латинского алфавита используются при написании наименования не только на английском, но и на любом иностранном языке, а при наименовании обособленного подразделения вместо слов «обособленное подразделение» («филиал», «представительство») останется только слово «филиал» или представительство.
Кроме того, внесены изменения в порядок госрегистрации бизнеса, не имеющего статуса юрлица. Теперь при подаче заявления в электронной форме, когда требуется копия документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство конечного бенефициара, к заявлению будут приобщаться электронные копии таких документов, изготовленные путем сканирования с наложением квалифицированной электронной подписи заявителя.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УБР
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