Для юридических лиц, ФЛП и не только: в Украине обновили правила госрегистрации бизнеса — Finance.ua

Для юридических лиц, ФЛП и не только: в Украине обновили правила госрегистрации бизнеса Сегодня 09:31 — Казна и Политика

Для юридических лиц, ФЛП и не только: в Украине обновили правила госрегистрации бизнеса

В Украине с 1 мая текущего года вступил в силу приказ Министерства юстиции, которым утверждены новые формы заявлений в сфере государственной регистрации юридических лиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований.

Об этом сообщает Нотариальная палата.

Как разъяснили в Минюсте, эти нормы будут действовать при переходе бизнеса на упрощенную систему налогообложения и/или добровольной регистрации в качестве плательщика налога на добавленную стоимость и/или включения в Реестр неприбыльных учреждений и организаций.

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Также внесены изменения в требования к написанию наименования юрлица, его обособленного подразделения, общественного формирования, не имеющего статуса юрлица, кроме организации профсоюза.

В частности, для написания наименования юрлица буквы латинского алфавита используются при написании наименования не только на английском, но и на любом иностранном языке, а при наименовании обособленного подразделения вместо слов «обособленное подразделение» («филиал», «представительство») останется только слово «филиал» или представительство.

Кроме того, внесены изменения в порядок госрегистрации бизнеса, не имеющего статуса юрлица. Теперь при подаче заявления в электронной форме, когда требуется копия документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство конечного бенефициара, к заявлению будут приобщаться электронные копии таких документов, изготовленные путем сканирования с наложением квалифицированной электронной подписи заявителя.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР По материалам:

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