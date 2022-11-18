Для выхода на пенсию в 2023 году нужно иметь больше стажа, чем сегодня: как изменились условия — Finance.ua

Для выхода на пенсию в 2023 году нужно иметь больше стажа, чем сегодня: как изменились условия Сегодня 15:03 — Личные финансы

Каждый год растет стаж, необходимый для выхода на пенсию по возрасту. Таким образом, в 2022 году нужно иметь 29 лет страхового стажа, тогда как в 2023 — 30 лет, а в 2028 — не менее 35 лет, пишет news.uaportal.com.

Об этом сообщило издание «На пенсии». Продолжительность страхового стажа, по которому можно выйти на пенсию в 60 лет, будет расти на один год до 2028 года.

Из-за таких условий не все украинцы могут выйти на пенсию в 60 лет. Поэтому, если вы не накопили необходимое количество стажа для ухода на пенсию в 60 лет, можно:

выйти на пенсию в 63 года при наличии стажа не менее 20 лет;

выйти на пенсию в 65 лет, если страховой стаж составляет от 15 до 20 лет;

при страховом стаже менее 15 лет, украинцы после 65 лет смогут получить социальную помощь вместо пенсии. Однако только при условии, если после 65 лет доход пенсионера будет меньше прожиточного минимума.

Что делать, чтобы прибавить страховой стаж:

официально трудоустроиться, чтобы накопить стаж;

добровольно уплачивать взносы в Пенсионный фонд Украины;

докупить недостаточный стаж по цене 44% минимальной зарплаты за каждый месяц.

Напомним, министр социальной политики Украины Оксана Жолнович рассказала, как прибавить страховой стаж для выхода на пенсию украинцам, потерявшим работу из-за войны.

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