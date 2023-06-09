Для восстановления системы орошения понадобится 7 лет — Finance.ua

Для восстановления системы орошения понадобится 7 лет Сегодня 19:33 — Казна и Политика

Для восстановления системы орошения понадобится 7 лет

Каховский канал снабжал водой более полумиллиона гектаров земель на юге и востоке Украины, поэтому проблема орошения станет самой большой в сельском хозяйстве, на ее решение понадобится от трех до семи лет, заявил министр агрополитики Николай Сольский в эфире телемарафона «Единые новости».

«Последствий прекращения орошения значительно больше. Не полмиллиона гектаров, а миллион-полтора гектаров не будут использоваться (для земледелия) в полной мере. Чтобы восстановить орошение, нужно три-пять-семь лет. И это должно стать приоритетом. Так как это вопрос не только агробизнеса, экологии, но и социальный. Фермеры содержат социальную жизнь в окрестных селах, платят налоги, платят арендодателям, а это в большинстве своем пожилые люди, за паи», — сказал министр.

По его словам, пострадают и земли, которые не имели оросительных систем — у фермеров не будет оборотных средств для их обработки.

Сольский напомнил, что аграрии юга Украины получали основной и стабильный доход от урожая с полей, которые имели оросительные системы.

Министр также отметил, что Каховское водохранилище было источником двух систем орошения и подачи воды — Каховской системы и Северо-Крымского канала. Эти системы были построены на уровне воды, чтобы минимально использовать электроэнергию для насосов. Сейчас уровень воды упал, поэтому вода до систем просто не доходит. Чтобы его приподнять, нужно восстанавливать дамбу.

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