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Для восстановления костела святого Николая в Киеве привлекут около 1 млн евро

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Костел Святого Николая (Киев)
Костел Святого Николая (Киев)
Во время Ukraine Recovery Conference 2026 в Гданьске была запущена международная инициатива по спасению костела святого Николая в Киеве. Проект предусматривает начало практического этапа противоаварийных и восстановительных работ, а также привлечение около 1 млн евро на его реализацию.
Об этом сообщила пресс-служба Римско-католической парафии святого Николая в Киеве.

Начат практический этап восстановления

По словам коммуникационницы и члена опекунского совета костела Марии-Терезы Шибановой, в рамках международного сотрудничества был подписан ряд документов, запускающих практический этап восстановления исторического памятника.
Ключевым элементом договоренностей стала масштабная техническая поддержка: леса предоставляются в бессрочное использование, пока святыня не будет отреставрирована. Также польская сторона берет на себя расходы на их изготовление, транспортировку и установку.
В то же время, оформление разрешительной документации для монтажа и использования оборудования обеспечивается с украинской стороны.
Общая ориентировочная стоимость проекта, включающего изготовление лесов, транспортировку и монтаж, составляет около 1 миллиона евро.

Создание международной коалиции

Кроме того, было подписано письмо о намерениях между PZU SA и Polimex Mostostal SA по созданию инициативной группы проекта «Спасательная коалиция для костела святого Николая в Киеве».
Инициатива направлена ​​на объединение международных партнеров для дальнейшей реставрации костела.
В приходе отмечают, что эти договоренности являются первым практическим шагом в долгом процессе восстановления. Несмотря на важность договора о пользовании костелом сроком 50 лет, который открыл новый этап в его истории, сегодня речь идет только о старте системного государственного и международного сотрудничества.
Впереди — реализация противоаварийных мер, последующая реставрация, привлечение других международных экспертов и координация с государственными органами по всем необходимым разрешениям.
По материалам:
Комерсант Український
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