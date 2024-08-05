Для военных товаров откроют все пункты пропуска на государственной границе Украины — Finance.ua

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Для военных товаров откроют все пункты пропуска на государственной границе Украины

Казна и Политика
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Для военных товаров откроют все пункты пропуска на государственной границе Украины
Для военных товаров откроют все пункты пропуска на государственной границе Украины
Кабинет Министров Украины принял решение об открытии для военных товаров всех пунктов пропуска на государственной границе Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Принятое постановление предусматривает расширение количества пунктов пропуска для военных товаров во время действия военного положения. А именно беспрепятственное перемещение через все открытые пункты пропуска государственной границы Украины товаров военного назначения, в том числе поступающих от государств-партнеров.
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Также благодаря принятым изменениям предприятия, обеспечивающие обороноспособность государства, при перемещении товаров смогут:
  • избегать осложнений в результате форс-мажорных обстоятельств, связанных с блокированием пунктов пропуска через государственную границу Украины;
  • оптимизировать логистику поставок товаров военного назначения, что сэкономит время и денежные средства.
Напомним, представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко напомнил правила пересечения границы для некоторых категорий граждан Украины. Он, в частности, уточнил перечень документов, которые необходимо иметь при себе.

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По материалам:
Finance.ua
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