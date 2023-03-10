Для украинского экспорта откроют 27 новых международных рынков — Finance.ua
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Для украинского экспорта откроют 27 новых международных рынков

Казна и Политика
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Для украинского экспорта откроют 27 новых международных рынков
Для украинского экспорта откроют 27 новых международных рынков
Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей ведет работу по открытию более 27 новых международных рынков для украинских товаров.
Об этом рассказала в. о. главы Госпродпотребслужбы Ольга Шевченко во время презентации отчета о деятельности ведомства за 2022 год.
«Все больше рынков становятся доступными для наших экспортеров, как животноводческой, так и растениеводческой продукции. На сегодняшний день в процессе открытия более 27 рынков», — сказала она.
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В настоящее время служба работает над открытием рынков: Таиланда, Южной Кореи, Малайзии, Вьетнама, Кувейта, Бахрейна, Королевства Саудовской Аравии, Турции, Гонконга, Европейского Союза, Канады, Мексики, Омана и Китая.
В 2022 году для украинских товаров было открыто 27 новых рынков, тогда как в 2021-м — 25.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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