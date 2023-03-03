Экспорт ЕС в Украину достиг довоенного уровня — Finance.ua
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Экспорт ЕС в Украину достиг довоенного уровня

Казна и Политика
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Экспорт ЕС в Украину достиг довоенного уровня
Экспорт ЕС в Украину достиг довоенного уровня
По итогам 2022 года экспорт из стран Европейского Союза в Украину снова вырос до уровня, который был до начала войны в феврале прошлого года.
Как свидетельствуют данные статистического ведомства ЕС Eurostat, торговля ЕС с Украиной сильно пострадала с начала российского вторжения, причем первый сильный сбой был зафиксирован в феврале-марте 2022 года, когда доля Украины сократилась как в импорте, так и в экспорте (на 40% и 56% соответственно).
Однако в декабре 2022 года доля Украины в европейском экспорте превысила довоенный уровень (1,5% в декабре по сравнению с 1,2% в феврале 2022 года), в то время как в импорте осталась несколько ниже (1% по сравнению с 1,1%).
По данным Евростата, самыми важными импортируемыми из Украины товарами являются подсолнечное масло, кукуруза и рапс.
Если рассматривать шесть ключевых товаров, выбранных из-за их важности для общего импорта из-за пределов ЕС, то доля Украины сократилась для таких продуктов, как:
  • подсолнечное масло (79,8% в 2022 году по сравнению с 87,5% в 2021 году; −7,7 процентного пункта),
  • кукуруза (47,5% по сравнению с 50,7%; −3,1 процентного пункта),
  • семена рапса и сурепицы (31% по сравнению с 39,2%; −8,2 процентного пункта),
  • чугун и сталь (4,4% по сравнению с 10,7%; −6,3 процентных пункта).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Європейська правда
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