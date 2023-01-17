Для украинцев за границей разработали специальное приложение — «Подія». Какие функции оно выполняет Сегодня 15:16 — Личные финансы

Для украинцев за границей разработали специальное приложение — «Подія». Какие функции оно выполняет

Для украинцев, вынужденных выехать за границу, создали приложение «Подія».

Об этом говорится в сообщении Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как сказано в сообщении, через него можно получить психологическую и юридическую помощь, узнать кружки для детей, проведение встреч, конференций и т.д.

«Присоединиться может любой желающий, а дальше либо искать помощь, либо же предлагать услуги в качестве волонтера», — отмечают в Минреинтеграции.

В приложении также проходят онлайн-мероприятия. Их можно посетить из любой точки мира.

В настоящее время онлайн-события доступны только для украинцев в Германии, но впоследствии такая возможность появится и в других странах.

Загрузить приложение можно на Android и на iOS

Справка Finance.ua:

для тех, кто находится в Чехии, будет полезно установить приложение Smart Migration (пока только для Android);

она поможет в трудоустройстве на новом месте, узнать, как работает местная система здравоохранения, пригодится в вопросах зачисления детей в школу. Здесь собраны все данные, необходимые беженцам в Чехии.

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