Для украинцев за границей разработали специальное приложение — «Подія». Какие функции оно выполняет
Для украинцев, вынужденных выехать за границу, создали приложение «Подія».
Об этом говорится в сообщении Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Как сказано в сообщении, через него можно получить психологическую и юридическую помощь, узнать кружки для детей, проведение встреч, конференций и т.д.
Читайте также: Жизнь в Праге: стоимость жилья, еды, проезда
«Присоединиться может любой желающий, а дальше либо искать помощь, либо же предлагать услуги в качестве волонтера», — отмечают в Минреинтеграции.
В приложении также проходят онлайн-мероприятия. Их можно посетить из любой точки мира.
В настоящее время онлайн-события доступны только для украинцев в Германии, но впоследствии такая возможность появится и в других странах.
Справка Finance.ua:
- для тех, кто находится в Чехии, будет полезно установить приложение Smart Migration (пока только для Android);
- она поможет в трудоустройстве на новом месте, узнать, как работает местная система здравоохранения, пригодится в вопросах зачисления детей в школу. Здесь собраны все данные, необходимые беженцам в Чехии.
Новая действительность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐
Поделиться новостью