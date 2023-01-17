Для украинцев за границей разработали специальное приложение — «Подія». Какие функции оно выполняет — Finance.ua
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Для украинцев за границей разработали специальное приложение — «Подія». Какие функции оно выполняет

Личные финансы
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Для украинцев за границей разработали специальное приложение — «Подія». Какие функции оно выполняет
Для украинцев за границей разработали специальное приложение — «Подія». Какие функции оно выполняет
Для украинцев, вынужденных выехать за границу, создали приложение «Подія».
Об этом говорится в сообщении Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Как сказано в сообщении, через него можно получить психологическую и юридическую помощь, узнать кружки для детей, проведение встреч, конференций и т.д.

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«Присоединиться может любой желающий, а дальше либо искать помощь, либо же предлагать услуги в качестве волонтера», — отмечают в Минреинтеграции.
В приложении также проходят онлайн-мероприятия. Их можно посетить из любой точки мира.
В настоящее время онлайн-события доступны только для украинцев в Германии, но впоследствии такая возможность появится и в других странах.
Загрузить приложение можно на Android и на iOS.

Справка Finance.ua:

  • для тех, кто находится в Чехии, будет полезно установить приложение Smart Migration (пока только для Android);
  • она поможет в трудоустройстве на новом месте, узнать, как работает местная система здравоохранения, пригодится в вопросах зачисления детей в школу. Здесь собраны все данные, необходимые беженцам в Чехии.

Новая действительность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐

По материалам:
Finance.ua
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