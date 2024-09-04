Для украинцев в оккупации без паспортов россии строят «миграционные лагеря» — Finance.ua

Для украинцев в оккупации без паспортов россии строят «миграционные лагеря» Сегодня 14:32

На оккупированных территориях Украины строят «миграционные центры». Туда поместят тех, кто не получил паспорта рф.

Так называемый переходный период в оккупации истекает в декабре 2024 года. С начала 2025-го украинцы, не получившие российское гражданство, считаются иностранцами и подлежат депортации. А для этого в оккупированных регионах оборудуются центры временного содержания иностранных граждан.

«Появляются сообщения, что якобы российские власти планируют обустроить специальные лагеря для таких лиц, где они будут содержаться как иностранцы. Эта информация тревожная и подчеркивает усиление репрессивных мер против населения временно оккупированных территорий, однако конкретных подтвержденных деталей относительно этих лагерей пока мало» , — сказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в комментарии РБК-Украина.

Известно, что многих украинцев держали в подобных центрах, когда насильственно депортировали на россию, но как они будут выглядеть и функционировать в оккупации, куда будут депортировать тех украинцев, которые отказались получить паспорт рф — пока вопрос без ответа.

Как сообщало РБК-Украина, россияне на временно оккупированных территориях Украины заставляют людей переоформить свое жилье согласно законодательству рф. А для этого нужен российский паспорт.

Если имущество не зарегистрируют в российских системах в течение 30 дней, оно по закону рф официально считается «бесхозным», а это значит, что оккупанты могут выгнать человека из его собственной квартиры.

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