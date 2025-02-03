Для страхования экспорта украинской агропродукции нужно найти дополнительно $1 млрд — министр Сегодня 20:36 — Страхование

Для страхования экспорта украинской агропродукции нужно найти дополнительно $1 млрд — министр

Для расширения полномочий Экспортно-кредитного агентства (ЕКА) по страхованию экспорта зерновых культур и биржевых товаров (commodity) Украина должна изыскать дополнительно около $1 млрд, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

«Минагрополитики из Минэкономики провели расчеты, и могу сказать, что на это (страхование военных рисков при экспорте зерна и биржевых товаров — ИФ-У) нужно где-то $1 млрд. Мы считали из расчета 5 млн тонн на $200, и вот у нас $1 млрд», — объяснил он на Grain Storage Forum в Киеве в пятницу.

Отвечая на вопрос, есть ли у Украины возможность привлечь такие деньги на международных площадках для создания подобного фонда и наращивания Украиной агроэкспорта, министр заверил, что правительство рассматривает возможности во всех действующих институциях и будет искать дополнительные средства для страхования агропродукции от военных рисков при экспорте.

В то же время Коваль признал, что в украинском агросекторе есть большая проблема с доступностью дешевых финансовых ресурсов.

«Мы много слышим положительных отзывов о программе «5−7-9». Она действительно сработала, поэтому она продлена до 2026 года. Если говорить о количестве кредитов в аграрной экономике, это чрезвычайно низкий показатель. При том, что Украина производит агропродукции примерно на 1,2 трлн грн, количество привлеченных кредитов на данный момент составляет всего лишь около 9% - чуть более 100 млрд грн.

По его словам, мировой показатель, указывающий на достаточность кредитования, составляет 50%, а в США он на уровне 202% к валовому внутреннему продукту.

Коваль отметил необходимость артикулирования этой проблемы на всех уровнях, в частности в общении с международными институтами и банками, а также предэкспортного финансирования и страхования экспорта агропродукции.

По его информации, недавно в Министерстве аграрной политики состоялась встреча с представителями 15 крупнейших банков, где был наработан определенный алгоритм привлечения международных средств. В ближайшей международной поездке в составе межправительственной делегации примет участие представитель государственного банка, который поможет проводить переговоры с потенциальными партнерами о покрытии рисков для доставки украинского продовольствия государствам, которые в нем нуждаются.

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