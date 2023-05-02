Для послевоенного восстановления Украины понадобятся сотни миллиардов долларов — посол Германии — Finance.ua
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Для послевоенного восстановления Украины понадобятся сотни миллиардов долларов — посол Германии

Казна и Политика
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Процесс восстановления имущества, поврежденного в результате российской вооруженной агрессии, уже начался, однако для него понадобятся значительные средства в рамках международной поддержки, написала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в статье для Киевского форума безопасности.
«Украинское правительство совместно с ЕС и Всемирным банком высчитало, что финансовые потребности на реконструкцию утраченного и поврежденного имущества составят более $400 млрд в ближайшем десятилетии. Сохранение доверия законотворцев в странах-партнерах, которые выделят эти средства Украине, потребует, чтобы Украина стала образцом предотвращения коррупции. „Building back better“ требует наличия верховенства права, противодействия коррупции и надлежащего управления как первоочередных условий», — подчеркнула посол.
То же самое, отметила Фельдгузен, касается и децентрализации.
"Война не только создает колоссальное давление на ресурсы Украины. Она также ставит перед регионами и городами страны разные задачи. Восточные и южные регионы терпят наибольшие разрушения и боевые действия, они размещают у себя раненых и большое количество военнослужащих. Западные и центральные регионы, с другой стороны, принимают большое количество внутренне перемещенных лиц и релоцированные бизнесы, что бросает неизвестные вызовы рынку жилья и местной экономике.
Децентрализация же предполагает передачу решений и ответственности на региональные и местные уровни с соблюдением принципа субсидиарности, то есть все политические вопросы максимально должны быть решены на месте. Поскольку люди лучше знают, что самое необходимое для них и их городов и сел. Не менее важно то, что возможность создавать изменения вдохновляет людей брать ответственность и строить преуспевающие и устойчивые общины для будущих поколений.
«В первые дни российского вторжения украинская реформа по децентрализации очень помогла в защите страны. Многие мэры ответили на вызов и использовали свои полномочия и знания региона для предварительной подготовки для отражения российских нападений, а также для защиты гражданского населения. Большое количество вдохновляющих историй с первых недель войны было о тех мужественных мэрах, которые защищали свои города, в некоторых случаях ценой собственной жизни или свободы», — напомнила Фельдгузен.
Украина направлена на вступление в Европейский Союз и имеет поддержку своих международных партнеров, в частности Германии, в вопросе восстановления разрушенного до состояния «лучше, чем было», и не может откладывать необходимые реформы на будущее, подчеркнула посол.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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