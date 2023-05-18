Для получения офера нужно разослать 50 резюме: интересные факты о трудоустройстве кандидатов без опыта в ІТ — Finance.ua

Для получения офера нужно разослать 50 резюме: интересные факты о трудоустройстве кандидатов без опыта в ІТ Сегодня 08:01 — Личные финансы

Для получения офера нужно разослать 50 резюме: интересные факты о трудоустройстве кандидатов без опыта в ІТ

Многие кандидаты не понимают, что поиск работы — тоже работа, и просто прекращают поиски, если не получили офер в течение месяца.

Основатель Netpeak Group Артем Бородатюк привел несколько интересных фактов о трудоустройстве кандидатов без опыта работы. Факты и числа базируются на данных онлайн-университета Сhoice31, где помогают с овладением диджитал-профессиями.

1. Только 37% выпускников подают резюме на проверку специалистам

По опросам, 78% всех студентов Choice31 приходят на курсы, чтобы получить профессию, но из всех дипломников — тех, кто выполнил все задания и кейс-проект, — только 37% подают свое резюме на проверку, чтобы начать путь поиска работы.

2. До подачи резюме доходят только 61% выпускников. Исчезают после правок

По статистике до реальной подачи резюме на первую вакансию доходят 61% кандидатов.

Чаще всего люди «исчезают» после правок резюме и соцсетей, также не приходят на пробное собеседование. То есть когда поняли, что не все волшебно и нужно работать над собой.

3. Сдаются после двух отказов 44% выпускников

44% кандидатов сдаются уже после 10 поданных резюме или 2 отказов. В то же время, для получения по крайней мере одного офера нужно разослать резюме на 50 различных вакансий.

Конечно, случается, когда человек супер подготовлен и с крутыми софт скиллами, то может быть и 10% офер от отправленных резюме, но это — исключение.

4. 8,8% выпускников рассылают более 15 резюме

Только 8,8% опрошенных выпускников Choice31 реально работают над трудоустройством, то есть присылают резюме более 15 раз, и уже из тех, кто это делает, трудоустраиваются 96% людей.

5. Активные кандидаты ищут работу 1,5 месяца

Активные участники карьерного центра находят работу в среднем за 44 дня. Можно заключить, что для успеха нужно сделать поиск первой работы своей главной работой на ближайшие два месяца после окончания обучения.

«Эти числа лично для меня подтверждают гипотезу, что „людям лень работать над собой“, так что нужно создавать в стране культуру поиска работы. Рынок меняется, сидеть и ждать офер — не вариант», — отмечает Бородатюк.

Как найти работу быстро: три совета

Программа минимум:

отправлять 5−7 резюме в день;

добавить 50+ контактов из интересных компаний в LinkedIn;

вести аналитику на разных этапах поиска работы, чтобы понять, над чем работать и что развивать.

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