Для получения гражданства Украины придется сдавать экзамены — Finance.ua

Для получения гражданства Украины придется сдавать экзамены
Отныне лица, желающие получить гражданство Украины, должны сдать экзамены по основам Конституции Украины и истории Украины.
Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.
Это решение касается:
- иностранцев;
- лиц без гражданства;
- тех, кто получил гражданство, но имеет право в течение двух лет сдать экзамен (это связано с отсрочкой в связи с прохождением военной службы по контракту, выдающихся заслуг перед Украиной
и т. п.).
Особенности регистрации и сдачи экзаменов:
- для регистрации необходимо создать электронный кабинет и подать заявку в электронной форме;
- экзамен будет состоять из двух частей и будет проводиться комплексно в течение одной сессии в форме тестирования (20 задач по основам Конституции Украины и 25 задач по истории Украины).
«Подробнее алгоритм и условия проведения экзамена мы опубликуем после принятия и внедрения ряда приказов, положений, организационных мероприятий», — сообщили в министерстве.
Напомним, член комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский не исключает, что после 18 мая, когда вступило в действие новое мобилизационное законодательство, за границей найдутся украинцы, которые захотят выйти из украинского гражданства. Но он уверен, что большинство поймет, как просто обновить данные в ТЦК.
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