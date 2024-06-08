Для получения гражданства Украины придется сдавать экзамены — Finance.ua

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Для получения гражданства Украины придется сдавать экзамены

Казна и Политика
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Для получения гражданства Украины придется сдавать экзамены
Для получения гражданства Украины придется сдавать экзамены
Отныне лица, желающие получить гражданство Украины, должны сдать экзамены по основам Конституции Украины и истории Украины.
Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Это решение касается:

  • иностранцев;
  • лиц без гражданства;
  • тех, кто получил гражданство, но имеет право в течение двух лет сдать экзамен (это связано с отсрочкой в ​​связи с прохождением военной службы по контракту, выдающихся заслуг перед Украиной и т. п.).
Особенности регистрации и сдачи экзаменов:
  • для регистрации необходимо создать электронный кабинет и подать заявку в электронной форме;
  • экзамен будет состоять из двух частей и будет проводиться комплексно в течение одной сессии в форме тестирования (20 задач по основам Конституции Украины и 25 задач по истории Украины).
«Подробнее алгоритм и условия проведения экзамена мы опубликуем после принятия и внедрения ряда приказов, положений, организационных мероприятий», — сообщили в министерстве.
Напомним, член комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский не исключает, что после 18 мая, когда вступило в действие новое мобилизационное законодательство, за границей найдутся украинцы, которые захотят выйти из украинского гражданства. Но он уверен, что большинство поймет, как просто обновить данные в ТЦК.
По материалам:
Finance.ua
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