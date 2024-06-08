Для получения гражданства Украины придется сдавать экзамены — Finance.ua

Для получения гражданства Украины придется сдавать экзамены Сегодня 21:24 — Казна и Политика

Для получения гражданства Украины придется сдавать экзамены

Отныне лица, желающие получить гражданство Украины, должны сдать экзамены по основам Конституции Украины и истории Украины.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Это решение касается:

иностранцев;

лиц без гражданства;

тех, кто получил гражданство, но имеет право в течение двух лет сдать экзамен (это связано с отсрочкой в ​​связи с прохождением военной службы по контракту, выдающихся заслуг перед Украиной и т. п. ).

Особенности регистрации и сдачи экзаменов:

для регистрации необходимо создать электронный кабинет и подать заявку в электронной форме;

экзамен будет состоять из двух частей и будет проводиться комплексно в течение одной сессии в форме тестирования (20 задач по основам Конституции Украины и 25 задач по истории Украины).

«Подробнее алгоритм и условия проведения экзамена мы опубликуем после принятия и внедрения ряда приказов, положений, организационных мероприятий», — сообщили в министерстве.

Напомним, член комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский не исключает , что после 18 мая, когда вступило в действие новое мобилизационное законодательство, за границей найдутся украинцы, которые захотят выйти из украинского гражданства. Но он уверен, что большинство поймет, как просто обновить данные в ТЦК.

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