Для переселенцев в Кропивницком планируется построить 20 пятиэтажек — Finance.ua

Для переселенцев в Кропивницком планируется построить 20 пятиэтажек

Сегодня 20:18 — Недвижимость

На территории Кировоградской области сформировали перечень из 111 земельных участков общей площадью 179,2 га под строительство жилья. Первоочередной проект строительства жилья реализуют в Кропивницком, пишет https://dostyp.com.ua/.

Об этом сообщает Точка доступа со ссылкой на службу Кировоградской областной военной администрации.

Мы запланировали возведение 20 пятиэтажных домов общей площадью 43 000 кв. м. Это — 2000 кваpтиp. Строительные площадки будут по ул. Генерала Жадова — площадь 38,5 га и по просп. Университетскому — площадь 3,2 га, — отметила начальница управления регионального развития, градостроительства и архитектуры Виктория Куликова.

Она добавила, что Кропивницкий городской совет начал процедуру отвода земельных участков под строительство жилья.

Эскизные предложения по застройке земельных участков и объектов строительства направили в Офис Президента Украины.

Напомним, в Кропивницком «Прозрачный офис» принимает заявления от лиц и семей ВПЛ, которые требуют жилищного помещения из фондов жилья для временного проживания.

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