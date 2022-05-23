Для переселенцев в Кропивницком планируется построить 20 пятиэтажек — Finance.ua
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Для переселенцев в Кропивницком планируется построить 20 пятиэтажек

Сегодня 20:18Недвижимость
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На территории Кировоградской области сформировали перечень из 111 земельных участков общей площадью 179,2 га под строительство жилья. Первоочередной проект строительства жилья реализуют в Кропивницком, пишет https://dostyp.com.ua/.
Об этом сообщает Точка доступа со ссылкой на службу Кировоградской областной военной администрации.
Мы запланировали возведение 20 пятиэтажных домов общей площадью 43 000 кв. м. Это — 2000 кваpтиp. Строительные площадки будут по ул. Генерала Жадова — площадь 38,5 га и по просп. Университетскому — площадь 3,2 га, — отметила начальница управления регионального развития, градостроительства и архитектуры Виктория Куликова.
Она добавила, что Кропивницкий городской совет начал процедуру отвода земельных участков под строительство жилья.
Эскизные предложения по застройке земельных участков и объектов строительства направили в Офис Президента Украины.
Напомним, в Кропивницком «Прозрачный офис» принимает заявления от лиц и семей ВПЛ, которые требуют жилищного помещения из фондов жилья для временного проживания.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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