Для «несущественных» путешествий в страны ЕС с 1 марта вводят новые правила — Finance.ua

Для «несущественных» путешествий в страны ЕС с 1 марта вводят новые правила

Сегодня 17:07 — Личные финансы

туризм, pixabay.com

Совет ЕС принял новые рекомендации по временным ограничениям на «несущественные» путешествия в страны Евросоюза, согласно которым с 1 марта такие путешествия будут разрешены людям с действующими COVID-сертификатами.

«Совет ЕС принял сегодня обновленные рекомендации по временным ограничениям на несущественные путешествия в ЕС. Эти приложения представлены в ответ на развитие пандемии, увеличение объемов охвата вакцинацией и бустерными дозами вакцины, а также в связи с увеличением количества стран, выдающих сертификаты, эквивалентные цифровым COVID-сертификатам ЕС. Новые рекомендации начнут применять с 1 марта 2022 года», — говорится в сообщении.

Согласно рекомендациям, ограничения, связанные с COVID-19, должны применяться с учетом эпидемиологической ситуации в каждой из третьих стран и исходя из личного статуса каждой персоны. В частности, странам-членам рекомендовано разрешить несущественные путешествия для людей, вакцинированных вакцинами, рекомендованными в ЕС или в ВОЗ, выздоровевшим после инфекции всем гражданам стран, внесенных Евросоюзом в перечень стран, разрешенных для путешествий. В то же время, для определенных категорий таких путешественников может выдвигаться требование пройти дополнительное ПЦР-тестирование перед поездкой.

Срок действия цифровых COVID-сертификатов — от 14 дней после прививки и до 270 дней после основного курса вакцинации или до момента получения бустерной прививки.

Для людей, выздоровевших от COVID-19, «несущественные» путешествия будут разрешены в течение 180 дней после выздоровления.

У лиц, прошедших прививку вакцинами, рекомендованными ВОЗ, страны-члены могут запрашивать негативные результаты ПЦР-тестов, сделанных не позднее 72 часов до прибытия, устанавливать дополнительные требования по прохождению карантина или изоляции. Негативные ПЦР-тесты будут также требоваться у людей, выздоровевших от COVID-19 или вакцинированных вакцинами, рекомендованными в ЕС, но не имеющих документа, эквивалентного цифровому COVID-сертификату ЕС.

На детей от 6 до 18 лет для разрешения на несущественные поездки распространяются те же правила, что и для взрослых. Никакого тестирования или дополнительных ограничений не предусмотрено для детей младше 6 лет.

ЕС составляет перечень «разрешенных» для путешествий стран в соответствии с показателями заболеваемости COVID-19.

В частности, для таких стран количество случаев коронавируса на каждые 100 000 населения в течение 14 дней не должно превышать 100 человек (ранее этот показатель был установлен на уровне 75 человек). Одновременно повышено количество тестов, которые должны проводиться еженедельно — в расчете на каждые 100 000 населения такое количество повышено с 300 до 600 тестов. Еще один критерий — количество положительных тестов не должно превышать 4% от их общего количества. Учитывается также степень охвата вакцинацией, наличие новых и особенно агрессивных вариантов коронавируса, общий ответ страны на распространение инфекции.

Учитывая рост уровня вакцинации в третьих странах, до 30 апреля ЕС может уточнить эти правила. Соответствующее предложение может исходить от Еврокомиссии и должно быть утверждено на уровне Совета ЕС.

Как сообщалось, Совет ЕС принял рекомендации по постепенной отмене временных ограничений на несущественные путешествия в Евросоюз 30 июня 2020 года. Соответствующий список стран регулярно пересматривается и обновляется по решению Совета ЕС.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, Украина была исключена из «зеленого» списка ЕС с 9 ноября 2021 года. В то же время, граждане Украины могут путешествовать в страны Евросоюза при наличии действующих и соответствующих COVID-сертификатов. Условия для путешествий в страны ЕС могут отличаться, поэтому их перед поездкой следует уточнять на сайте МИД Украины.

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