Для любителей криптовалют и NFT создадут специальный «криптофон» — Finance.ua

Для любителей криптовалют и NFT создадут специальный «криптофон» Сегодня 05:17 — Технологии&Авто

Рендер смартфона Solana Saga

Американская компания OSOM в 2023 г. планирует презентовать смартфон под названием Solana Saga. Его будут отличать несколько функций, которые понравятся владельцам диджитал-активов.

Предполагается, что новая модель смартфона будет обеспечивать защиту криптовалют и файлов с прикрепленными к ним невзаимозаменяемыми токенами (NFT). В компании утверждают, что пользователи уже начали размещать предзаказ.

В начале разработки гаджет назывался OSOM OV1, однако позже производитель подписал контракт о сотрудничестве с компанией, работающей в индустрии криптовалют — Solana. Благодаря этому изменилось не только название аппарата, но и появился особый функционал, позволяющий холдерам безопасно управлять своими диджитал-активами, а именно криптовалютой, альтокинами и NFT.

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Смартфон оснастят ОС Android и установленным мобильным стеком от Solana, который компания описывает как «фреймворк для Android, позволяющий разработчикам создавать новые мобильные продукты для кошельков и приложений на Solana и создавать Secure Element для управления закрытыми ключами».

Функции

В смартфоне пользователи найдут:

8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1,

сотовый модем Snapdragon X65 5G,

12 ГБ оперативной памяти,

512 Гбайт флешпамяти,

6,55-дюймовый дисплей FHD+ AMOLED с частотой обновления 120 Гц и яркостью 700 кд/м2,

16-Мп селфи-камера с датчиком Sony IMX481,

двойную основную камеру с сенсорами на 50 млн и 12 млн пикселей,

Wi-Fi 6,

Bluetooth 5.0,

NFC-контроллер,

сканер отпечатков пальцев,

аккумулятор емкостью 4100 мА·ч,

беспроводную зарядку Qi.

Габариты устройства составляют 166,2×75,9×7,99 мм, вес — 195 г. Продаваться смартфон Solana Saga будет по цене $1000.

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Фокус По материалам:

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