Для любителей криптовалют и NFT создадут специальный «криптофон» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Для любителей криптовалют и NFT создадут специальный «криптофон»

Технологии&Авто
21
Рендер смартфона Solana Saga
Рендер смартфона Solana Saga
Американская компания OSOM в 2023 г. планирует презентовать смартфон под названием Solana Saga. Его будут отличать несколько функций, которые понравятся владельцам диджитал-активов.
Предполагается, что новая модель смартфона будет обеспечивать защиту криптовалют и файлов с прикрепленными к ним невзаимозаменяемыми токенами (NFT). В компании утверждают, что пользователи уже начали размещать предзаказ.
В начале разработки гаджет назывался OSOM OV1, однако позже производитель подписал контракт о сотрудничестве с компанией, работающей в индустрии криптовалют — Solana. Благодаря этому изменилось не только название аппарата, но и появился особый функционал, позволяющий холдерам безопасно управлять своими диджитал-активами, а именно криптовалютой, альтокинами и NFT.
Читайте также
Смартфон оснастят ОС Android и установленным мобильным стеком от Solana, который компания описывает как «фреймворк для Android, позволяющий разработчикам создавать новые мобильные продукты для кошельков и приложений на Solana и создавать Secure Element для управления закрытыми ключами».

Функции

В смартфоне пользователи найдут:
  • 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1,
  • сотовый модем Snapdragon X65 5G,
  • 12 ГБ оперативной памяти,
  • 512 Гбайт флешпамяти,
  • 6,55-дюймовый дисплей FHD+ AMOLED с частотой обновления 120 Гц и яркостью 700 кд/м2,
  • 16-Мп селфи-камера с датчиком Sony IMX481,
  • двойную основную камеру с сенсорами на 50 млн и 12 млн пикселей,
  • Wi-Fi 6,
  • Bluetooth 5.0,
  • NFC-контроллер,
  • сканер отпечатков пальцев,
  • аккумулятор емкостью 4100 мА·ч,
  • беспроводную зарядку Qi.
Габариты устройства составляют 166,2×75,9×7,99 мм, вес — 195 г. Продаваться смартфон Solana Saga будет по цене $1000.
Кстати, на CoinSmart вы можете легко покупать и продавать крипту прямо со своего ПК или смартфона. А по промокоду GETCRYPTO еще и получите скидку в размере 20$ у BTC на первый депозит.

Получить скидку от CoinSmart

По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.