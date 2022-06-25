Для любителей криптовалют и NFT создадут специальный «криптофон» — Finance.ua

Для любителей криптовалют и NFT создадут специальный «криптофон»
Американская компания OSOM в 2023 г. планирует презентовать смартфон под названием Solana Saga. Его будут отличать несколько функций, которые понравятся владельцам диджитал-активов.
Предполагается, что новая модель смартфона будет обеспечивать защиту криптовалют и файлов с прикрепленными к ним невзаимозаменяемыми токенами (NFT). В компании утверждают, что пользователи уже начали размещать предзаказ.
В начале разработки гаджет назывался OSOM OV1, однако позже производитель подписал контракт о сотрудничестве с компанией, работающей в индустрии криптовалют — Solana. Благодаря этому изменилось не только название аппарата, но и появился особый функционал, позволяющий холдерам безопасно управлять своими диджитал-активами, а именно криптовалютой, альтокинами и NFT.
Смартфон оснастят ОС Android и установленным мобильным стеком от Solana, который компания описывает как «фреймворк для Android, позволяющий разработчикам создавать новые мобильные продукты для кошельков и приложений на Solana и создавать Secure Element для управления закрытыми ключами».
Функции
В смартфоне пользователи найдут:
- 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1,
- сотовый модем Snapdragon X65 5G,
- 12 ГБ оперативной памяти,
- 512 Гбайт флешпамяти,
- 6,55-дюймовый дисплей FHD+ AMOLED с частотой обновления 120 Гц и яркостью 700 кд/м2,
- 16-Мп селфи-камера с датчиком Sony IMX481,
- двойную основную камеру с сенсорами на 50 млн и 12 млн пикселей,
- Wi-Fi 6,
- Bluetooth 5.0,
- NFC-контроллер,
- сканер отпечатков пальцев,
- аккумулятор емкостью 4100 мА·ч,
- беспроводную зарядку Qi.
Габариты устройства составляют 166,2×75,9×7,99 мм, вес — 195 г. Продаваться смартфон Solana Saga будет по цене $1000.
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