Для финансирования восстановления Украины создали три источника – депутат — Finance.ua

Для финансирования восстановления Украины создали три источника – депутат Сегодня 08:39

Для финансирования восстановления Украины создали три источника – депутат

Для финансирования восстановления Украины созданы Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, программа «єВідновлення» и Фонд развития Украины.

Об этом сообщила народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

«Таким образом, на сегодняшний день имеем три направления финансирования восстановления Украины», — отметила депутат.

Первым источником финансирования является Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, решение о выделении средств из которого принимается Кабинетом Министров Украины по согласованию с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам бюджета.

В государственном бюджете Украины на 2023 год для Фонда предусмотрено финансирование в размере 35,5 млрд грн.

«По информации, которую обнародовала глава бюджетного комитета В Р Пидласая , в Фонд уже поступило 61,6 млрд грн», — отметила Южанина.

Читайте также Минэкономики анонсировало пакет финансирования для инвесторов

Еще одно направление восстановления создано через программу «єВідновлення», источником финансирования которой является Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии — 17 млрд грн, средства Всемирного банка — $250 млн (свыше 9 млрд грн) и арестованные активы российских банков (в первую очередь, средства Сбербанка рф).

По словам депутата, от того, как будет продвигаться дело с арестом росактивов, будет зависеть, хватит ли аккумулированных средств на возмещение ущерба гражданам по этой программе.

Кроме того, правительство анонсировало создание еще одной платформы — Фонда развития Украины, которая будет привлекать и мобилизовать государственный и частный капитал для восстановления Украины с помощью широкого спектра инновационных и традиционных финансовых инструментов. Деятельность фонда будет сосредоточена прежде всего на ключевых секторах украинской экономики, включая энергетику, инфраструктуру, сельское хозяйство, производство и ІТ.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.