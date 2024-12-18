Для дополнительных кредитов Украине: Австралия выделит 50 млн евро в ЕБРР — Finance.ua

Для дополнительных кредитов Украине: Австралия выделит 50 млн евро в ЕБРР Сегодня 16:47

Для дополнительных кредитов Украине: Австралия выделит 50 млн евро в ЕБРР

Австралия выделит 50 млн евро взноса в Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), что обеспечит доступ Украины к дополнительному финансированию, и $6,39 млн поддержки в области энергетики для помощи Украине.

Об этом объявила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг, прибывшая с визитом в среду в Киев.

«Мы выделяем 66 млн австралийских долларов Европейскому банку реконструкции и развития, чтобы помочь Украине получить доступ к дополнительным кредитам на сумму около $400 млн в течение следующих 10 лет для содействия вашим усилиям по восстановлению и реконструкции», — сказала она на пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве.

Вонг сообщила, что посетила сегодня Трипольскую ТЭС, ставшую мишенью для россии. Глава МИД также напомнила, что ранее Австралия объявляла о выделении 20 млн австралийских долларов в Фонд энергетической поддержки Украины.

«И сегодня я объявляю о выделении еще 10 млн долларов в Фонд энергетической поддержки Украины», — проинформировала министр.

Глава украинской дипломатии Андрей Сибига поблагодарил министра иностранных дел Австралии за ее визит «смелости и солидарности», отметив, что это первый за десять лет двусторонний визит главы австралийского внешнеполитического ведомства.

«Мы искренне благодарны за военную помощь, в частности, недавнее предоставление 49 танков Abrams и 14 катеров. Общий объем помощи Австралии составил более 1 млрд долларов, из которых 880 млн — военная помощь. Ситуация на поле боя остается очень сложной. Остается насущная потребность в усилении наших воинов. Поэтому сегодня я обратился с запросом на дополнительную военную поддержку, включая знаменитые австралийские (бронемашины) Bushmaster и прочее вооружение», — отметил глава МИД.

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