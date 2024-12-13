Для чего усиливают контроль за переводами между картами: ответ эксперта — Finance.ua

Для чего усиливают контроль за переводами между картами: ответ эксперта Сегодня 13:02 — Финтех и Карты

Для чего усиливают контроль за переводами между картами: ответ эксперта

На днях четыре крупных банка-эмитента (Ощадбанк, ПриватБанк , Райффайзен Банк, Универсал Банк) подписали меморандум о прозрачности банковских услуг.

Согласно договоренностям, банки будут усиливать контроль над переводами граждан и ФЛП.

Для клиентов с высоким уровнем риска лимит составит 50 тысяч грн в месяц. Для клиентов среднего и низкого уровней риска с 1 января 1 150 тыс. грн, а с 1 июня 2025 года 1 100 тыс. грн в месяц. К тем, кто подтвердит банкам свои доходы выше этих лимитов, ограничения установят в размере подтвержденного дохода.

О том, почему вводятся такие ограничения и какой это будет иметь эффект, рассказал Юрий Гайдай, старший экономист ЦЭС, в эфире Украинского радио.

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По словам эксперта, это решение — добровольный, но вынужденный шаг. Нацбанк стремится ограничить проблему дропов использования счетов физлиц и ФЛП для проведения теневых платежей и отмывания денег.

Речь не только о нелегальных казино или уклонении от уплаты налогов. В последнее время возникает проблема финансирования терроризма, а точнее — диверсионной и разведывательной деятельности в пользу россиян.

Как определить клиентов с высокими рисками?

Гайдай отмечает, что банки будут самостоятельно устанавливать критерии рисковости, и будут руководствоваться потребностью минимизировать объемы теневых платежей через свои учреждения. Прежде всего, опираясь на законодательство, рисковыми будут считать клиентов, связанных со странами-агрессорами, с деятельностью с виртуальными активами или фиктивным предпринимательством.

Дополнительно банки будут проверять ФЛП на нетипичное поведение, например, резкое увеличение входящих операций, которое нельзя объяснить особенностями бизнеса, или дробление переводов. Также для анализа и оценки рисков банки начнут присоединять ФЛП к группам связанных компаний.

«Пока что не совсем понятно, какие последствия будет иметь это решение. Нацбанк признает, что для эффективной борьбы с уклонением от уплаты налогов требуется разработка дополнительных мер: шаги со стороны налогового комитета, а также изменения в законодательство. Это скорее подготовительный этап, в рамках которого банки будут формировать необходимые базы данных и отрабатывать процессы», — говорит Юрий Гайдай.

Эксперты добавляют, что на Западе действуют более жесткие ограничения, которые не позволяют так легко переводить большие суммы между картами физических лиц. Там больше внимания уделяют тому, подтверждены ли доходы и как они соотносятся с суммами, проходящими через банковскую систему.

«Похоже, мы также движемся в этом направлении. С одной стороны, легкость транзакций — это преимущество для экономики. С другой стороны, она имеет и недостатки», — говорят в ЦЭС.

«Раньше главным минусом было уклонение от уплаты налогов, но этим больше должны заниматься Минфин и законодатели. Нацбанк интересует, чтобы банковская система не обслуживала отмывание средств или финансирование терроризма и диверсий. А возможность использовать эти изменения и полученные данные для повышения налоговой культуры — это уже дополнительный бонус», — резюмирует Гайдай.

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