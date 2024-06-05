Для 17-летних украинцев за границей отсрочят взятие на учет — Finance.ua

Для 17-летних украинцев за границей отсрочят взятие на учет
17-летние украинцы, которые сейчас находятся за границей, получат отсрочку взятия на военный учет. В правительстве считают, что это поможет избежать излишней нагрузки на ВВК.
Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
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По ее словам, уже разработано соответствующее постановление и правительство работает над тем, чтобы согласовать его и принять в ближайшее время.
«Допризывникам и призывникам, которые сейчас за границей, будет предоставлена отсрочка взятия на учет — либо до возвращения в Украину, либо до конца военного положения», — отметила Верещук.
Справка Finance.ua:
- военнообязанным украинцам за рубежом, обновившим свои учетные данные в «Резерв+» и имеющим статус «в розыске», нужно вернуться в Украину и лично прийти в ТЦК.
- 29 мая в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 11 305 о продлении срока обновления военно-учетных данных;
- при этом в Минобороны пока не видят оснований для продления срока обновления данных. Корректировку может внести разве что форс-мажор.
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